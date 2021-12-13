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即市新聞

13/12/2021 09:21

《套期保值－蕭猷華》美聯儲本周議息，市場預期加碼縮表

　　《套期保值》上周五（１０日）美國公布１１月通脹數據，消費物價指數ＣＰＩ按月升
０﹒８％，較預期０﹒７％為高，按年升６﹒８％，同樣較１０月的６﹒２％為高，扣除飾品、
能源價格，核心消費物價指數１１月升０﹒５％，校１０月０﹒６％略為回落。美國總統拜登表
示預期未來幾星期通脹將會有進展。
　　美國聯儲局本周將會舉行議息會議，投資者關注美聯儲會否增加縮減買債規模，由每月
１５０億加至３００億美元。筆者認為美聯儲加碼退市機會高，最近美聯儲委員、主席鮑威爾的
貨幣政策立場明顯轉向偏「鷹」，控制通脤將會是聯儲局重要任務。另一方面，加息時間表分歧
仍然較大，相信聯儲局將會審視未來幾個月的通脹情況，若果通脹仍然猛烈，將亳不留情地提早
加息。
　　上周五美股三大指數造好，恒指ＡＤＲ微升５０點，在２４０００點爭持，後市最壞時期或
已過，２３２００點有見底跡象，騰訊（００７００）預測市盈率約２５倍、阿里巴巴
（０９９８８）約１７倍，估值已跌至合理水平，恒指初步支持２３８００點，短線上望
２４７００點。
《信誠證券投資服務董事　蕭猷華》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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