《新股上市》百心安生物捲土重來招股上市，入場費約１２５２０元

《經濟通通訊社１３日專訊》百心安生物－Ｂ（０２１８５）事隔不到一個月捲土重來招股

上市，全球發售２３９３﹒７萬股，國際及香港發分別佔九成及一成，今日起至本周四（１６日

）中午在港公開招股，招股價２１﹒２５元至２４﹒７９元，一手５００股「入場費」為

１２５１９﹒９０元，集資５﹒０９億至５﹒９３億元。該股１２月２３日掛牌，獨家保薦人華

泰國際。

百心安生物為中國創新介入式心血管裝置公司，專注於全降解支架（ＢＲＳ）療法，以解決

中國患者在治療冠狀或外周動脈疾病方面的未滿足醫療需求；及腎神經阻斷（ＲＤＮ）療法，以

解決患者在治療未控高血壓及頑固性高血壓方面的未滿足醫療需求。

假設每股發售價２３﹒０２元（即招股價中位數），百心安淨額集資約４﹒７９億元，當中

九成用於開發及商業化全降解支架產品Ｂｉｏｈｅａｒｔ及其他主要在研產品，餘下一成用作一

般企業及營運資金用途。

百心安生物於今年１１月曾公開招股，及後於基於市況而於１１月２２日決定延期上市，並

安排退回股款。百心安當時以每股２１﹒２６至２４﹒５３元招股，集資３﹒８１億至４﹒４４

億元。（ｍｈ）

