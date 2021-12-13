匯控（０００５）上周五倫敦回購逾３０６萬股，總值１﹒３９億元

《經濟通通訊社１３日專訊》匯控（００００５）公布，上周五（１０日）再通過向摩根士
丹利購入約３０６﹒２８萬股公司股份以作註銷，每股作價４﹒３８１５至４﹒４１５０英鎊，
總值約１３４７﹒９２萬英鎊（約１﹒３９億港元）。匯控所有回購股份均購自倫敦證券交易所
內。
匯控連續３４個交易日回購股份，合共約９７６３萬股。（ｍｈ）
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