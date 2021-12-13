【平醫不平安】平安好醫生擬回購，急彈逾７％！惟專家籲伺機離場

《經濟通通訊社記者葉嘉兒１３日報道》平安好醫生（０１８３３）宣布擬斥逾１７億元回

購股份，彷如強心針般刺激股價半日反彈逾６％。以一隻由年內高位１４８﹒５元，一度回吐近

８２％、低見２６﹒９元的股份而言，今天是逃生門還是曙光顯現？專家坦言是前者，投資者宜

伺機下車！



＊平醫半日彈６％，溫傑：離場好時機＊



平安好醫生公布，行使公司股東會授權項下的股份回購計劃，以現金儲備及流動現金流最多

１３﹒８億元人民幣（折合約１７﹒１３億港元），購回最多５６００萬股。光大新鴻基財富管

理策略師溫傑認為，回購有助市場氣氛，是離場好時機。他今早在《經濟通通訊社》財經直播節

目《開市Ｇｏｏｄ Ｍｏｒｎｉｎｇ》表示，平醫股價早前已累積一定跌幅，在回購好消息下，

單日供求扭轉，股價飆升可以理解。惟基本因素未變下，維持對平醫不宜沾手的看法，持貨者可

趁機套現。



＊監管未鬆懈，官媒：線上醫療將告別野蠻生長＊



平醫股價下跌總有因，由於內地對線上醫療股監管，自８月起至今尚未鬆懈。本年８月２０

日由《人民日報》一篇題為「有效保障互聯網方用藥安全」的文章，為整個線上醫療板塊吹起監

管風。縱使文章未明確表明監管細則，但本港上市的３隻互聯網醫療股已聞風喪膽，平安好醫生

當天單日急挫１４％。

及至１０月，國家衛健委正式發布《關於互聯網診療監管細則（徵求意見稿）》，清晰列明

於線上醫療企業的底線，包括人員監管、業務監管、質量安全監管、監管責任等全方位規範，是

自２０１８年《互聯網診療管理辦法（試行）》等文件出台以來，相關部門針對互聯網診療發布

的首個細則文件。

最新發展至本月初，內地官媒《經濟日報》再發文補充監管進度。雖然字裡行間肯定「互聯

網＋醫療」是大勢所趨，惟標題直指「禁止先賣藥後補方，互聯網醫療將告別野蠻生長」，重提

行業存在的弊病，指出互線上醫療仍處於探索階段。報道又稱，預期透過建立數據互聯互通及共

享，或有利線上醫療進一步納入在線醫保支付範疇。



＊路遙知馬力，線上醫療企業仍處投資期＊



目前線上醫療企業與科技平台、教育企業一樣，正處於整改期階段。細心留意，官媒《經濟

日報》的報道提及，未來只有前期技術積累到位、運營經驗豐富且具有完善合規體系的專業型企

業和大型平台，才能在競爭中脫穎而出。路遙知馬力，惟投資者需有心理準備公司短期未有盈利

。

事實上，平安好醫生自２０１８年上市至今一直錄得虧損，公司截至今年６月底止最新一份

中期報告顯示，期內虧損擴大至８﹒８億人民幣。而阿里健康（００２４１）因為增加資源配置

以投入一系列創新業務如「醫鹿」ＡＰＰ、健康險等，導致公司截至９月３０日止中期盈轉虧

２﹒３２億人民幣。至於京東健康（０６６１８），截至６月底止最新中期業績，期內虧損由

５３﹒５９億人民幣大幅收窄至４﹒５５億人民幣。

觀乎三隻線上醫療股年內表現，以平醫最為驚人，截至中午收市跌幅逾６７％，阿里健康亦

不相伯仲，年內蒸發６６％，京東健康以５１％跌幅相對跑贏同業。補充一點，京東健康在過去

五個交易日，錄得逾３億淨主動買入，同期股價升近１４％。

