《盤後部署》科技股未轉勢宜保持謹慎，港股短線料再試二萬三

《經濟通通訊社１３日專訊》恒指受科技股帶動，今早高開２４６點報２４２４２點。開市

初段曾飆近４００點高見２４３８５點，其後科技股升幅收窄，金融股偏軟，且見內房股普遍下

跌，拖累港股整體表現。最終恒指收報２３９５４點，跌４１點或跌０﹒１７％，主板成交

１２９６﹒９２億元。國企指數報８５５１點，跌２７點或跌０﹒３２％。恒生科技指數報

６０２２點，跌１３點或跌０﹒２２％。

Ａ股上揚，上證綜合指數報３６８１點，升１４點或升０﹒４０％，成交５７４１﹒８８億

元人民幣。深證成份指數報１５２１２點，升１００點或升０﹒６７％，成交３７００﹒７８億

元人民幣。



＊普遍散戶依然看好ＡＴＭ＊



恒指本日再度上演高開低走戲碼，筆者認為短期不宜對恒指的反彈過分樂觀。科技股未有轉

勢跡象，建議大家對後市保持謹慎。

根據《經濟通ＨＶ２系統》數據，ＡＴＭ未見大手掃貨，近５日平均大戶主動買盤比率均低

於６０％，成交亦不活躍。再參考券商的牛熊證街貨分佈圖，截至上星期五（１０日）止的三日

，ＡＴＭ牛證街貨比率分別約為８１％、８３％及６６％，數據某程度反映散戶依然看好ＡＴＭ

，短線仍有「殺牛」之虞，繼續拖累指數表現。

從技術角度觀之，短期若未能升破２４６００點，料下跌趨勢持續，再試二萬三關機會較大

。（ｋｓ）



