  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

13/12/2021 17:00

《盤後部署》科技股未轉勢宜保持謹慎，港股短線料再試二萬三

　　《經濟通通訊社１３日專訊》恒指受科技股帶動，今早高開２４６點報２４２４２點。開市
初段曾飆近４００點高見２４３８５點，其後科技股升幅收窄，金融股偏軟，且見內房股普遍下
跌，拖累港股整體表現。最終恒指收報２３９５４點，跌４１點或跌０﹒１７％，主板成交
１２９６﹒９２億元。國企指數報８５５１點，跌２７點或跌０﹒３２％。恒生科技指數報
６０２２點，跌１３點或跌０﹒２２％。
　　Ａ股上揚，上證綜合指數報３６８１點，升１４點或升０﹒４０％，成交５７４１﹒８８億
元人民幣。深證成份指數報１５２１２點，升１００點或升０﹒６７％，成交３７００﹒７８億
元人民幣。

＊普遍散戶依然看好ＡＴＭ＊

　　恒指本日再度上演高開低走戲碼，筆者認為短期不宜對恒指的反彈過分樂觀。科技股未有轉
勢跡象，建議大家對後市保持謹慎。
　　根據《經濟通ＨＶ２系統》數據，ＡＴＭ未見大手掃貨，近５日平均大戶主動買盤比率均低
於６０％，成交亦不活躍。再參考券商的牛熊證街貨分佈圖，截至上星期五（１０日）止的三日
，ＡＴＭ牛證街貨比率分別約為８１％、８３％及６６％，數據某程度反映散戶依然看好ＡＴＭ
，短線仍有「殺牛」之虞，繼續拖累指數表現。
　　從技術角度觀之，短期若未能升破２４６００點，料下跌趨勢持續，再試二萬三關機會較大
。（ｋｓ）
　　

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事13/12/2021
《神州經脈》中經會釋寬鬆信號　美制裁涉疆企業個人　滬指三月高
財經熱話13/12/2021
【內房困局】世茂股債急跌　大和：信心需時恢復　惟重申「買入」
大行報告13/12/2021
【大行報告】中信里昂唱好　高盛唱淡睇105元　舜宇要Buy定要Sell？
市場動向13/12/2021
投資A股新工具: 易方達A50（股份代號：3111） 易方達（香港）MSCI中國A50互聯互通指數ETF
財經熱話13/12/2021
【平醫不平安】平安好醫生擬回購　急彈逾7%！　惟專家籲伺機離場
FOCUS13/12/2021
【FOCUS】烏克蘭危機與北京冬奧
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

etnet全新「加密貨幣」即時行情　緊貼追擊代幣價位

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞etnet筆記本及2022年年曆卡

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金