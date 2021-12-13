【外圍經濟】Ｇ７財長周一討論通脹問題，各國央行政策分歧料加劇

《經濟通通訊社１３日專訊》美國通脹水平達到１９８２年以來最高，激化各國央行、國際

金融機構對貨幣政策的分歧。在新年到來之前全球將有２０家央行舉行年內最後一次貨幣政策會

議，七國集團財長亦將於周一舉行視像會議討論通脹問題。

外電引述消息人士稱，Ｇ７財長會議反映了美國及其他主要經濟大國對通脹的深度關注，且

現時還看不到解決方法。美國財長耶倫在會前已率先與德國新任財長林德納通電，雙方討論了烏

克蘭局勢，及經濟制裁俄羅斯的選項。

此外，單是本周就有美國聯儲局、日本、歐洲、英國、瑞士、挪威、墨西哥及俄羅斯等約

１６個國家的央行舉行政策會議，料將反映各央行對通脹問題的分歧。

分析指，新冠變種病毒Ｏｍｉｃｒｏｎ的出現，大幅增加了貨幣政策出差錯的可能性。各國

政府若在新年前收緊防疫措施，可能打擊市民消費意願。且如果採取緊縮政策，卻發現通脹只是

暫時，就會拖累經濟復甦。但若採取等待態度，一旦通脹壓力持續，最後又會被迫加大緊縮力度

。

外間預計聯儲局主席鮑威爾將在周三確認加快退出刺激經濟政策，但很多央行並沒有明確表

態，顯示各國過去兩年在疫情下步調一致救市的時代已走向尾聲，各國需就超預期的通脹問題做

出各自的決策，分歧將於明年進一步擴大。（ｊｆ）

