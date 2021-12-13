【國際要聞】南韓啟動加入ＣＰＴＰＰ程序

《經濟通通訊社１３日專訊》南韓副總理兼財政部長洪楠基周一表示，政府已啟動加入《跨
太平洋夥伴全面進步協定》（ＣＰＴＰＰ）的程序。他指，中國大陸和台灣均申請加入該組織，
亞太地區經濟秩序將發生重大變化，因此需就加入組織聽取社會各界意見。而在獲得國會支持後
，就會正式提交申請表。（ｊｆ）
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