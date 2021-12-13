《台股攻略－黃振宇》台股連跌兩日，鋼鐵股逆市上揚

《台股攻略》台股今日（１３日）高開低收，鋼鐵板塊靠穩，但電子權值股及航運股乏力，

加權指數受壓，收１７７６８點，跌５９點，成交金額為２８２５﹒９５億元（新台幣．下同）

，三大法人合共淨賣出１０２﹒２２億元。

鋼鐵板塊靠穩，中鋼收３４﹒６元，升１﹒２％；中鴻收４０﹒９元，升６﹒２％；海光、

燁興、春源、春雨、燁輝、彰源、新鋼及允強升超過２％。電子權值股的台積電收６０１元，跌

０﹒７％；鴻海收１０４﹒５元，跌０﹒５％；聯發科收１０７５元，無起跌；聯電跌１﹒１％

，日月光投控跌０﹒５％，大立光跌超過３％。航運三雄的萬海收２０１﹒５元，跌超過４％；

長榮收１４０元，無起跌；陽明收１２７﹒５元，升２﹒８％。散裝航運的四維航、榮運、中航

、中櫃及宅配通跌超過１％。技嘉今年在主板、顯卡及伺服器等三大業務齊揚下，１１月總收入

以１１８﹒３５億元創同期新高，股價收１６０元，升近５％，消息帶動板卡股份上揚，映泰及

青雲升超過２％，微星及承啟均升１﹒５％。ＬＥＤ封裝廠光磊首１１月累計總收入達５７億

１８６７萬元，較去年同期增長９﹒８４％，股價漲停創新高，收６５﹒１元。同業的智晶同步

漲停，立碁及鼎元升近４％，華興、光鼎、宏齊及佰鴻均升超過１％。

台股連跌兩日，受制萬八點關口未能延續升勢，投資者暫宜保留資金，趁低吸納科技權值股

、電動車概念股及航運股等。《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管 黃

振宇》



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