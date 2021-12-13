《窩輪豪情－梁業豪》本月恒指月線圖會呈現利好轉向形態嗎？

《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時短線（一星期至一個月）表現最強者為工業、金融業

與公用事業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，短線投機價值最高的股票現為招商銀行

（０３９６８）、海螺水泥（００９１４）與建設銀行（００９３９），可用作買入其相關認購

權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，則宜

首選中國移動（００９４１）、世茂集團（００８１３）與百濟神州（０６１６０）。

再者，現時超短線（即巿至一星期）表現最強者為工業、金融業與公用事業。此外，恒生綜

合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為招商銀行、海螺水泥與中信股份

（００２６７），可用作買入其相關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證

或熊證超短線圖利時應參考的股票，則宜首選世茂集團、中國移動與華寶國際（００３３６）。

１２月份港股交易時段已經過了接近一半，是時候看看恒指陰陽燭月線圖上的最新形勢了。

上月收市位，即陰燭的身軀低位為２３４７５；本月開市位，即陽燭的身軀低位為２３５９６，

高於２３４７５。若本月收市時陽燭的身軀依然很短，即可呈現「身懷六甲」利好轉向形態。可

靠嗎？明天（１４日）再談。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（網誌

：ｂｌｏｇ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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