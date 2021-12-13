  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

13/12/2021 10:16

《窩輪豪情－梁業豪》本月恒指月線圖會呈現利好轉向形態嗎？

　　《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時短線（一星期至一個月）表現最強者為工業、金融業
與公用事業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，短線投機價值最高的股票現為招商銀行
（０３９６８）、海螺水泥（００９１４）與建設銀行（００９３９），可用作買入其相關認購
權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，則宜
首選中國移動（００９４１）、世茂集團（００８１３）與百濟神州（０６１６０）。
　　再者，現時超短線（即巿至一星期）表現最強者為工業、金融業與公用事業。此外，恒生綜
合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為招商銀行、海螺水泥與中信股份
（００２６７），可用作買入其相關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證
或熊證超短線圖利時應參考的股票，則宜首選世茂集團、中國移動與華寶國際（００３３６）。
　　１２月份港股交易時段已經過了接近一半，是時候看看恒指陰陽燭月線圖上的最新形勢了。
上月收市位，即陰燭的身軀低位為２３４７５；本月開市位，即陽燭的身軀低位為２３５９６，
高於２３４７５。若本月收市時陽燭的身軀依然很短，即可呈現「身懷六甲」利好轉向形態。可
靠嗎？明天（１４日）再談。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（網誌
：ｂｌｏｇ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。　

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
開市Good Morning13/12/2021
溫傑料港股24500將遇阻力　舜宇回吐屬意料之內
財經熱話13/12/2021
【陶觀天下】警惕聯儲大幅加息　關注中國邊際寬鬆
市場動向13/12/2021
醫療與金融相結合 實現產業持續發展
財經熱話13/12/2021
【虛幣世界】比特幣走勢穩定，惟交易量仍然稍低
中國故事10/12/2021
《神州經脈》監管出招人幣熄火　百城住宅庫存五年高　滬綜指回軟
財經熱話10/12/2021
持續受困煤價調控　大行大降目標價　中煤兗煤再度下挫
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

etnet全新「加密貨幣」即時行情　緊貼追擊代幣價位

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞etnet筆記本及2022年年曆卡

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金