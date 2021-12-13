【虛幣世界】比特幣走勢穩定，惟交易量仍然稍低

《經濟通通訊社記者李皆穎１３日報道》雖然加密貨幣市場氣氛稍為回暖，比特幣一度企穩

五萬美元之上，但過去兩日的中心化交易所的交易量依然稍低，而部分山寨幣幣價則走俏。市場

關注美國通脹數據，有機會使比特幣波動，其中兩年期國債升至２１個月高位，作為抗通脹產品

，比特幣是很多投資者首選，因此近期通脹數據有機會影響幣價發展。

另外，印度總理辦公室稱，莫迪的個人推特賬號目前暫時被盜，值得注意的是，莫迪相關賬

號被盜事件，去年也曾發生過。據當地媒體報導，２０２０年９月，印度總理莫迪個人網站的官

方推特賬號「ｎａｒｅｎｄｒａｍｏｄｉ＿ｉｎ」被一個自稱「Ｊｏｈｎ Ｗｉｃｋ」的黑客組

織入侵，發布了大量推文，呼籲人們使用加密貨幣給救濟基金捐款。

虛擬貨幣價格下跌後靠穩，據經濟通據數顯示，比特幣現報４９７４７﹒８５元（美元．下

同），跌０﹒６１％（２４小時比較．下同）；以太幣現報４０９７﹒８３元，跌０﹒７８％；

艾達幣報１﹒３４元，跌０﹒３７％；瑞波幣報０﹒８３元，跌０﹒６２％。



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