《談國論企－黎偉成》要穩字當頭穩中求進適當靠前

《談國論企》中國於２０２１年１２月８至１０日舉行的中央經濟工作會議議決，對

２０２２年的工作總基調為「穩字當頭、穩中求進」，而「各方面要積極推出有利於經濟穩定的

政策，政策發力適當靠前」，作為處理和化解經濟發展面臨需求收縮、供給衝擊、預期轉弱等「

三重壓力」的重要政策和策略。環球疫情、經濟深困未有稍緩，加上美帝聯合國際惡勢力對華圍

堵、攬炒甚至要「滅絕」而中國有信心地政經維穩，實屬難得之舉也。



＊積極應對需求收縮供給衝擊預期轉弱壓力＊



會議對中國經濟發展的看法，是要「必須看到」將會面臨「需求收縮、供給衝擊、預期轉弱

」等三重壓力，所指壓力最令人感到高度關注的是（１）會「預期轉弱」。中國在最近一兩個年

代，經濟發展的態勢相當不錯，只是速度上有所調整，多年前是以「穩快增長」基調，到近年則

轉為「穩中求進」，而對２０２２年之看發，是「預期轉弱」，理由為（２）「需求收縮」，該

與新冠肺炎ＣＯＶＩＤ－１９疫症在歐美、亞洲等地持續肆虐的同時，更不斷爆發新的變種病毒

，最新的Ｏｍｉｃｒｏｎ有更強傳播力，對中國防控疫情特別是「外防輸入」的難道更高，國民

經濟無可避免受到深壓，是需求預期會收縮的其中原因。

同樣重要的，還有是（３）供應面所陷之困，此因：美國政府要全面圍堵、攬炒甚至「滅絕

」中國，並在以高技術層面全線封殺，後果是影響到全球供應鏈日益嚴重短缺，連美國亦自作自

害；惡疫使世界各地的海、陸、空運輸陷於滯留狀態，尤其是賴以為主的海上運輸，出現相當重

大的樽頸問題，是為「供給衝擊」之因。

由是中央經濟工作會議，對明年經濟工作的定調，是：「穩字當頭、穩中有進」。惹人注目

的，當然是在多年來力求的「穩中有進」之前，加上「穩字當頭」，即以「穩」為主調和大方向

，只有保得住「穩」，才有望「有進」，而中央更責成「各地區各部門要擔負起穩定宏觀經濟的

責任，各方面要積極推出有利於經濟穩定的政策，政策發力適當靠前」，其中，所言之「政策發

力適當靠前」，此語可解讀為各地區各部門所制定的政策，要有預見性，責任和壓力相當重大。

對於中國２０２２年經濟工作，會議提出要落實好七大政策，強調「宏觀政策要穩健有效」

，同樣有「穩」字，所言之「穩」不僅是要「穩健」，更要「有效」，當然是要繼續「實施積極

的財政政策和穩健的貨幣政策」，此兩政策，是恒之已久的重要政策，只是在不同階段有不同的

要求，最新的有：

在（一）財政政策方面，會議的要求是：（Ｉ）積極的財政政策要「提升效能」，不僅要積

極，效能更要提升，和「更加注重精準、可持續」，而「要保證財政支出強度，加快支出進度」

，當然相當重要。

做法是：（ＩＩ）實施新的減稅降費政策，強化中微企業、個體工商戶、製造業、風險化解

等支持力度，適度超前開展基礎設施投資。



＊財政貨幣政策協調聯動擴內需增發展內生動力＊



和（ＩＩＩ）黨政機關要堅持過緊日子。嚴肅財經紀律。堅決遏制新增地方政府隱性債務。

（二）穩健的貨幣政策，要求是「靈活適度，保持流動性合理充裕」，重點在於流動性，要

充裕的同時，保持合理的水平。中國的居民消費價格指數ＣＰＩ於２０２１年１０月份同比上升

１﹒５％，與國內生產總值ＧＤＰ保持一段十分合理的水平，更暫時未有受到工業生產者出廠價

格ＰＰＩ期內所升的１３﹒５％太大壓力，故央行在１２月１５日降準之後，是有足夠條件再作

降準之舉，以支持實體經濟保持穩中有進發展。

人行取新的降準做法，屬全面性的，而會議要求：引導金融機構加大對實體經濟特別是小微

企業、技術創新、綠色發展的支持。

至於（三）財政政策和貨幣政策要「協調聯動」，更要「跨周期和逆周期宏觀調控政策要有

機結合」。

會議更要求（四）要「實施好擴大內需戰略，增強發展內生動力」。靠內需，以內生動力拉

動經濟穩中有進發展，以降低環球經濟特別是美國低迷所做成的困擾。

（論中央經濟工作會議專題之一）《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。



