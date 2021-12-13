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即市新聞

13/12/2021 09:26

《異動股》平安好醫生（１８３３）高開５％，擬斥１７億元回購

　　《經濟通通訊社１３日專訊》平安好醫生（０１８３３）現價升４﹒９９％，報３０﹒５元
，該股成交約３０萬股，涉資９０８萬元。
　　平安好醫生董事會公布，行使公司股東會授權項下的股份回購計劃，在市場上回購於股東周
年大會（４月１１日）當日佔公司已發行股份最高１０％股份。該公司公布具體計劃，可利用的
現金儲備及流動現金流最多１３﹒８億人民幣（約１７﹒１３億港元），購回最多５６００萬股

　　現時，恒生指數報２４２４２，升２４６點或升１﹒０３％，主板成交３０﹒２０億元。國
企指數報８６７１，升９３點或升１﹒０９％。恒生科技指數報６０８９，升５４點或升
０﹒９０％。
　　即月期指新報２４２２０，升２４２點，低水２２點。即月國指期貨報８６７３，升９３點
，高水１點。即月科指期貨新報６１１５，升８０點，高水２９點。

　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　平安好醫生（０１８３３）　３０﹒５０元　升４﹒９９％
　　平保（０２３１８）　　　　５８﹒４０元　升１﹒０４％
　　阿里健康（００２４１）　　　７﹒５２元　升２﹒７３％
　　京東健康（０６６１８）　　７１﹒３０元　升０﹒９９％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｈｃ）

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