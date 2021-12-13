《異動股》平安好醫生（１８３３）高開５％，擬斥１７億元回購

《經濟通通訊社１３日專訊》平安好醫生（０１８３３）現價升４﹒９９％，報３０﹒５元

，該股成交約３０萬股，涉資９０８萬元。

平安好醫生董事會公布，行使公司股東會授權項下的股份回購計劃，在市場上回購於股東周

年大會（４月１１日）當日佔公司已發行股份最高１０％股份。該公司公布具體計劃，可利用的

現金儲備及流動現金流最多１３﹒８億人民幣（約１７﹒１３億港元），購回最多５６００萬股

。

現時，恒生指數報２４２４２，升２４６點或升１﹒０３％，主板成交３０﹒２０億元。國

企指數報８６７１，升９３點或升１﹒０９％。恒生科技指數報６０８９，升５４點或升

０﹒９０％。

即月期指新報２４２２０，升２４２點，低水２２點。即月國指期貨報８６７３，升９３點

，高水１點。即月科指期貨新報６１１５，升８０點，高水２９點。





表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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平安好醫生（０１８３３） ３０﹒５０元 升４﹒９９％

平保（０２３１８） ５８﹒４０元 升１﹒０４％

阿里健康（００２４１） ７﹒５２元 升２﹒７３％

京東健康（０６６１８） ７１﹒３０元 升０﹒９９％

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（ｈｃ）

