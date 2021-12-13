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即市新聞

13/12/2021 13:04

《外匯達仁－盧楚仁》２０２２美元強勢料延續

　　《外匯達仁》上星期五（１０日）美國公布１１月份ＣＰＩ同比升至６﹒８％，數字達到
１９８２年以來的最高水平，儘管１１月份油價大幅下跌，但仍然無阻美國通脹繼續升溫，相信
聯儲局在星期三（１５日）會宣布加碼退市，由目前１５０億加至３００億美元，可在明年第一
季內完成整個退市行動，然後鋪路讓聯儲局提早開始加息周期。
　
　　根據ＣＭＥ利率期貨顯示，聯儲局在明年５月的加息機會率達致５７﹒４％，亦即是說聯儲
局可能最早在５月開始加息。我認為聯儲局在明年會最少加息３次，整個加息周期保守估計最少
維持兩至三年。在美國經濟層面來說，明年最大的挑戰就是通脹會否進一步惡化，令美國也加入
滯脹的行列。
　
　　若美國明年不幸出現滯脹，那麼美國經濟便會出現衰退，美股及美元便會有大跌的危機，相
反金價則有機會大幅攀升。美國明年１１月的中期選舉，民主黨便因此有機會大敗，把國會參眾
兩院的控制權拱手相讓給共和黨。所以未來白宮及聯儲局會致力，毫不手軟地打擊通脹，估計聯
儲局會比起想像中來得更加鷹派。
　
　　聯儲局用加息來控制通脹，可以說是用遠水救近火，估計財政部及聯儲局會聯手釋放或暗示
走強美元政策。因為強美元可以有效令大宗商品價格受壓，況且美元強勢比起加息，對經濟的負
面影響更加有限。所以我相信聯儲局的超鷹派以及美國財政部支持下，明年美元會出現超強勢，
美匯指數可能會有１５至２０％的升幅，當然以上的判斷是美國不會出現滯脹的大前提。
《獨立外匯商品分析師　盧楚仁》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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