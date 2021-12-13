【內房困局】世茂股債急跌，大和：信心需時恢復，惟重申「買入」

《經濟通通訊社１３日專訊》近日內房撲水還債消息不絕，市場對內房債務問題仍滿有戒心

，稍有風吹草動就會引發恐慌，其中世茂集團（００８１３）今日突不明原因股債雙雙急跌，集

團雖強調目前公司經營一切正常，惟收市照樣急跌逾一成。另花樣年控股（０１７７７）自上月

２９日停牌，今日復牌，據稱集團以彩生活（０１７７８）股份作欠款擔保，集團雖否認股價仍

曾跌逾半成。



＊世茂：網上流傳不實負面消息，正了解情況積極與投資人溝通＊



世茂向投資者發聲明指，近日在網上流傳的不實負面消息，對公司及投資者造成了極大干擾

，引起部分投資人恐慌性拋售，內部正在了解情況，積極與投資人溝通，有進一步消息，會及時

跟大家溝通。世茂強調目前公司經營一切正常，一直秉承可持續發展的原則，穩健規劃各項經營

指標。對於編造和散布謠言行為，集團保留訴諸法律的權利。世茂又稱，１１月整體行業商品房

銷售出現一定程度下滑，隨著政策逐漸明朗，在供給端和需求端的邊際改善愈發顯現，希望市場

盡早企穩，公司爭取實現更好的銷售業績。除股價急跌外，世茂旗下多隻債券亦急插，「２０世

茂０６」、「２０世茂Ｇ１」跌超２１％、「１９世茂Ｇ３」跌超２０％觸發臨停。有統計指，

世茂是債券發行規模最大的房企之一，其境內外債券未償餘額約為１０１億美元。



＊大和：短期不會出現違約風險，目標價下調至２０元＊



大和發表研究報告指，世茂的股價及債價疲軟，是由於一些不準確的消息及合同銷售指引下

降所致，投資者需要時間恢復信心，亦認為世茂短期內不會出現貸款違約風險，其股價受到最近

事件的過度懲罰，將其目標價由２４﹒２元下調至２０元，重申「買入」評級。大和表示，料短

期內公司不會面對流動性問題，預計公司將在未來幾個月從該行業寬鬆的信貸環境中部分受益，

下調２０２１至２０２３年每股盈利預測３％至５％，並將２０２２年底資產淨值預測從

３２﹒３元下調至３０﹒８元，亦把資產淨值折讓從２５％擴大至３５％。



＊天風稱有權斬倉彩生活股份，花樣年稱未以之作擔保＊



至於花樣年，集團公布，收到天風國際證券與期貨通知，聲稱集團並未履行支付結欠指稱約

９６９８萬美元，並聲稱其作為集團託管人持有彩生活之約７﹒８億股將被押記，作為結欠指稱

款項擔保，聲稱其有權強制執行押記。花樣年認為，結欠指稱款項並未以相關股份作出擔保，現

正就未經授權試圖強制執行所謂擔保尋求法律意見。

另花樣年指，於１１月２６日，有關明年到期未贖回本金額７﹒３億元之７﹒８％人民幣債

券到期日，相關債券持有人決議延長至２０２４年；及修訂於１１月２９日到期之利息支付計劃

為於１１月３０日支付２０％利息及於１１月２９日支付８０％利息。



＊中央經濟工作會議強調房住不炒，壓實企業自救主體責任＊



另一方面，中央經濟工作會議於上周召開，在此前的中央政治局會議未提「房住不炒」引發

猜測，而今次中央經濟工作會議迅即重新明確這一主基調，並提出要加強預期引導，探索新的發

展模式，並要求正確認識和把握防範化解重大風險，壓實「企業自救主體責任」，透露出對恒大

等類似風險事件的監管處置思路。

高盛報告指出，中央經濟工作會議再強調房住不炒的政策方針，但也提到「因城施策」促進

房地產業良性循環和健康發展，為更多城市層面的寬鬆留下空間。不過，保銀資本管理公司首席

經濟學家張智威認為，雖然房地產方面的立場不再那麼強硬，可能會允許一些城市放鬆樓市限制

，但這並不意味著政府會放棄在能源和房地產等領域進行的結構性改革。



＊深圳大型銀行未下調房貸利率，多個樓盤降價出售＊



另據內媒《財聯社》從多個渠道獲悉，上周開始深圳部分銀行開始下調房貸利率，目前首套

房貸款利率最低可至４﹒９５％，二套房貸利率最低可至５﹒２５％。此前，深圳市場首套房、

二套房主流的按揭貸款利率為５﹒１％和５﹒６％。據悉，目前中小銀行價格降幅比較大，惟建

行（００９３９）等傳統大行價格暫未有鬆動。

又有內媒報道，房企為在年尾回籠資金，深圳有多個樓盤降價出售，其中深圳羅湖區水貝地

鐵站附近的一處新房項目，剛剛獲批預售就開始打折。據了解該項目住宅部分備案價均價為每平

方米７﹒９萬元人民幣左右，然而公開宣傳的最低價格從每平方米５﹒８萬元人民幣起開賣，折

扣幅度之大引起市場高度關注。此前樓盤銷情火熱的深圳光明區，也有新盤打折。在福田八卦嶺

、龍崗吉祥等眾多片區，有新盤也不斷推出特價房單位。

世茂收市跌１２﹒１６％收報７﹒０８元，成交７﹒７８億元；世茂服務（００８７３）亦

跌９﹒１８％收報７﹒１２元。花樣年曾跌７﹒９４％低見０﹒２９元，收市則無升跌收報

０﹒３１５元。其他內房股亦普遍下跌，碧桂園（０２００７）跌３﹒０６％收報７﹒２９元，

中海外（００６８８）跌２﹒０５％報１９﹒１２元，潤地（０１１０９）跌１﹒８７％報

３４﹒１元，龍湖（００９６０）跌２﹒８４％報３９﹒３５元，融創（０１９１８）跌

７﹒９２％報１４﹒１８元，雅居樂（０３３８３）跌６﹒５５％報４﹒７１元。



撰文：經濟通市場組、中國組 整理：李崇偉

