【北水炒Ｄ乜】淨流入４０﹒４億人幣，買騰訊沽比亞迪

《經濟通通訊社１３日專訊》恒指高開２４６點，報２４２４２點。最高升３８９點報

２４３８５點，最低跌５８點報２３９３６點。恒指收報２３９５４點，跌４１點或０﹒１７％

。

按額度計算，北水全日淨流入４０﹒４億元人民幣，增加１５﹒４％。騰訊控股

（００７００）、美團（０３６９０）、龍源電力（００９１６）；淨賣出最多的依次是比亞迪

股份（０１２１１）、融創中國（０１９１８）、華寶國際（００３３６）。

主板成交１２９６﹒９２億元增加１３﹒９％。其中港股通成交３２６﹒３億元，佔總成交

２５﹒２％。



＊騰訊計劃增持Ｓｕｐｅｒｃｅｌｌ股權＊



據外媒《Ｔｈｅ Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ》引述消息報道，騰訊計劃以約１１０億美元估

值增持旗下芬蘭遊戲開發商Ｓｕｐｅｒｃｅｌｌ的股權，較當初１０２億美元的估值高出約８％

。

Ｓｕｐｅｒｃｅｌｌ為手遊《部落衝突》（Ｃｌａｓｈ ｏｆ Ｃｌａｎｓ）開發商。騰訊

於２０１６年以８６億美元收購Ｓｕｐｅｒｃｅｌｌ ８２﹒２％股權，後來引入中信資本、信

達資產、浦發銀行等多名投資者，以財團形式共同持有Ｓｕｐｅｒｃｅｌｌ股權。２０１９年，

騰訊增持該財團，變相間接增持Ｓｕｐｅｒｃｅｌｌ股權，令其對Ｓｕｐｅｒｃｅｌｌ的權益由

５０％升至５１﹒２％。知情人士指，騰訊今次增持會從財團其他成員手上購入

Ｓｕｐｅｒｃｅｌｌ股份。

市場調研機構Ｓｅｎｓｏｒ Ｔｏｗｅｒ資料顯示，Ｓｕｐｅｒｃｅｌｌ旗下的《部落沖突

：皇室戰爭》（Ｃｌａｓｈ Ｒｏｙａｌｅ）遊戲推出５年之久，但去年的營收仍超過３０億

美元。截至本周，這款遊戲仍是美國最賣座的１０款手遊之一。騰訊控股今日升０﹒６９％報

４６６﹒６元，北水淨買入１２﹒１億元。

另外，美團升２﹒０６％報２４８元，北水淨買入６﹒７億元。龍源電力升２﹒６８％報

１７﹒６４元，北水淨買入２﹒５億元。比亞迪股份跌０﹒５５％報２８８﹒２元，北水淨賣出

２﹒９億元。融創中國跌７﹒９２％報１４﹒１８元，北水淨賣出２﹒７億元。華寶國際跌

２２﹒７９％報１３﹒９６元，北水淨賣出１億元。



表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：



淨買入最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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騰訊控股 （００７００） １２﹒０８

美團 （０３６９０） ６﹒６８

龍源電力 （００９１６） ２﹒５１

華潤啤酒 （００２９１） １﹒８４

華潤電力 （００８３６） １﹒６７

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沽出最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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比亞迪股份 （０１２１１） －２﹒９２

融創中國 （０１９１８） －２﹒６９

華寶國際 （００３３６） －１﹒０５

東岳集團 （００１８９） －０﹒６０

工商銀行 （０１３９８） －０﹒４４

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