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13/12/2021 17:48

【北水炒Ｄ乜】淨流入４０﹒４億人幣，買騰訊沽比亞迪

　　《經濟通通訊社１３日專訊》恒指高開２４６點，報２４２４２點。最高升３８９點報
２４３８５點，最低跌５８點報２３９３６點。恒指收報２３９５４點，跌４１點或０﹒１７％

　　按額度計算，北水全日淨流入４０﹒４億元人民幣，增加１５﹒４％。騰訊控股
（００７００）、美團（０３６９０）、龍源電力（００９１６）；淨賣出最多的依次是比亞迪
股份（０１２１１）、融創中國（０１９１８）、華寶國際（００３３６）。
　　主板成交１２９６﹒９２億元增加１３﹒９％。其中港股通成交３２６﹒３億元，佔總成交
２５﹒２％。

＊騰訊計劃增持Ｓｕｐｅｒｃｅｌｌ股權＊

　　據外媒《Ｔｈｅ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ》引述消息報道，騰訊計劃以約１１０億美元估
值增持旗下芬蘭遊戲開發商Ｓｕｐｅｒｃｅｌｌ的股權，較當初１０２億美元的估值高出約８％

　　Ｓｕｐｅｒｃｅｌｌ為手遊《部落衝突》（Ｃｌａｓｈ　ｏｆ　Ｃｌａｎｓ）開發商。騰訊
於２０１６年以８６億美元收購Ｓｕｐｅｒｃｅｌｌ　８２﹒２％股權，後來引入中信資本、信
達資產、浦發銀行等多名投資者，以財團形式共同持有Ｓｕｐｅｒｃｅｌｌ股權。２０１９年，
騰訊增持該財團，變相間接增持Ｓｕｐｅｒｃｅｌｌ股權，令其對Ｓｕｐｅｒｃｅｌｌ的權益由
５０％升至５１﹒２％。知情人士指，騰訊今次增持會從財團其他成員手上購入
Ｓｕｐｅｒｃｅｌｌ股份。
　　市場調研機構Ｓｅｎｓｏｒ　Ｔｏｗｅｒ資料顯示，Ｓｕｐｅｒｃｅｌｌ旗下的《部落沖突
：皇室戰爭》（Ｃｌａｓｈ　　Ｒｏｙａｌｅ）遊戲推出５年之久，但去年的營收仍超過３０億
美元。截至本周，這款遊戲仍是美國最賣座的１０款手遊之一。騰訊控股今日升０﹒６９％報
４６６﹒６元，北水淨買入１２﹒１億元。
　　另外，美團升２﹒０６％報２４８元，北水淨買入６﹒７億元。龍源電力升２﹒６８％報
１７﹒６４元，北水淨買入２﹒５億元。比亞迪股份跌０﹒５５％報２８８﹒２元，北水淨賣出
２﹒９億元。融創中國跌７﹒９２％報１４﹒１８元，北水淨賣出２﹒７億元。華寶國際跌
２２﹒７９％報１３﹒９６元，北水淨賣出１億元。

　　表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：
　
　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　股份名稱　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　騰訊控股　（００７００）　　　　　１２﹒０８
　　美團　　　（０３６９０）　　　　　　６﹒６８
　　龍源電力　（００９１６）　　　　　　２﹒５１
　　華潤啤酒　（００２９１）　　　　　　１﹒８４
　　華潤電力　（００８３６）　　　　　　１﹒６７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　　　　　　　　　　沽出最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝

　　股份名稱　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　比亞迪股份　（０１２１１）　　　　　－２﹒９２
　　融創中國　　（０１９１８）　　　　　－２﹒６９
　　華寶國際　　（００３３６）　　　　　－１﹒０５
　　東岳集團　　（００１８９）　　　　　－０﹒６０
　　工商銀行　　（０１３９８）　　　　　－０﹒４４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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