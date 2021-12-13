《美元走勢－羅明立》聯儲或提出加快收水言論，美匯續於區間爭持

貨幣 東京收市 最高價 最低價

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美元╱日圓 １１３﹒５５ １１３﹒５７ １１３﹒４４

歐元╱美元 １﹒１２８８ １﹒１３１４ １﹒１２８６

英鎊╱美元 １﹒３２２９ １﹒３２６１ １﹒３２２７

美元╱瑞郎 ０﹒９２２３ ０﹒９２２５ ０﹒９２１２

美元╱港元 ７﹒７９８０ ７﹒７９９３ ７﹒７９７１

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《美元走勢》美國勞工部上周五（１０日）公布１１月消費價格指數按年增長６﹒８％，超

出前值６﹒２％，符合預期，是近４０年來最快增長速度；而密歇根大學消費者信心指數亦由

６７﹒４升至７０﹒４，並且好過預期。美國總統拜登表示，物價漲勢正在放緩中，尤其是汽油

和汽車類。美匯在數據公布後下跌至９６關口，市場預計美聯儲在今周的會議上有機會提出加快

收水的言論，美匯逐步回升，繼續在１０天及２０天線附近爭持。

本周歐洲央行及英倫銀行亦將召開貨幣政策會議，考慮到歐洲疫情仍然嚴峻，預計央行將繼

續維持寬鬆措施；英國亦因加強防疫可能令央行推遲加息，相信匯價反彈力度仍將受限。



貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價

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歐元兌美元 沽出歐元 １﹒１３４０ １﹒１２００ １﹒１３８５

美元兌日圓 觀望

英鎊兌美元 沽出英鎊 １﹒３２５０ １﹒３１５０ １﹒３３００

美元兌瑞郎 觀望

澳元兌美元 沽出澳元 ０﹒７１８０ ０﹒７１００ ０﹒７２２０

紐元兌美元 觀望

美元兌加元 觀望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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