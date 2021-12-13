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13/12/2021 15:17

《美元走勢－羅明立》聯儲或提出加快收水言論，美匯續於區間爭持

　　　貨幣　　　　東京收市　　　最高價　　　　最低價　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美元╱日圓　１１３﹒５５　１１３﹒５７　１１３﹒４４
　　歐元╱美元　１﹒１２８８　１﹒１３１４　１﹒１２８６
　　英鎊╱美元　１﹒３２２９　１﹒３２６１　１﹒３２２７
　　美元╱瑞郎　０﹒９２２３　０﹒９２２５　０﹒９２１２
　　美元╱港元　７﹒７９８０　７﹒７９９３　７﹒７９７１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　《美元走勢》美國勞工部上周五（１０日）公布１１月消費價格指數按年增長６﹒８％，超
出前值６﹒２％，符合預期，是近４０年來最快增長速度；而密歇根大學消費者信心指數亦由
６７﹒４升至７０﹒４，並且好過預期。美國總統拜登表示，物價漲勢正在放緩中，尤其是汽油
和汽車類。美匯在數據公布後下跌至９６關口，市場預計美聯儲在今周的會議上有機會提出加快
收水的言論，美匯逐步回升，繼續在１０天及２０天線附近爭持。
　　本周歐洲央行及英倫銀行亦將召開貨幣政策會議，考慮到歐洲疫情仍然嚴峻，預計央行將繼
續維持寬鬆措施；英國亦因加強防疫可能令央行推遲加息，相信匯價反彈力度仍將受限。
　　
　　　貨幣　　　　方向　　　入市價　　　　目標價　　　　止蝕價　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　歐元兌美元　沽出歐元　１﹒１３４０　１﹒１２００　１﹒１３８５
　　美元兌日圓　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　英鎊兌美元　沽出英鎊　１﹒３２５０　１﹒３１５０　１﹒３３００
　　美元兌瑞郎　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　澳元兌美元　沽出澳元　０﹒７１８０　０﹒７１００　０﹒７２２０
　　紐元兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　美元兌加元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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