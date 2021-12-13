大新料本港經濟明年增長２﹒３％，恒指上望２８０００點

《經濟通通訊社１３日專訊》大新銀行（０２３５６）經濟研究及投資策略部發表２０２２

年經濟及市場前瞻，預期本地消費及投資可望繼續推動內需改善，本港經濟明年增長２﹒３％。



＊明年全年平均通脹為２％，失業率明年底前降至３％＊



大新銀行高級經濟師溫嘉煒表示，隨著本港疫情持續受控，經濟活動逐漸恢復，加上消費券

的派發，消費氣氛續見改善，同時令失業率穩步回落，若明年第一季起逐步恢復通關，或可支持

零售業反彈，並刺激消費及旅遊與運輸相關行業就業，預計失業率２０２２年底前降至接近３％

。

溫嘉煒續指，本港通脹已見回升，預料明年全年平均通脹為２％。而樓市方面，內地經濟放

緩以及美國開始收緊貨幣政策，或會影響本地樓市氣氛，預料２０２２年本港私人住宅市場樓價

或溫和回落５％左右。



＊恒指明年上望２８０００點＊



至於投資市場方面，溫嘉煒指，港股暫時或缺乏明顯的利好因素推動恒指進一步大幅向上，

料恒指２０２２年上望２８０００點，略為看好金融、本地地產、新能源相關行業，以及防守性

的公用和電訊板塊等。

環球市場方面，大新經濟研究指出部份主要經濟體於２０２１年第三季增長明顯放緩，但預

計於２０２２年會回復至長線平均水平，並估計新冠病毒變異株Ｏｍｉｃｒｏｎ對經濟的影響會

較Ｄｅｌｔａ溫和。同時，通脹壓力增加，主要央行可能要提早收緊政策，但整體市場流動性預

料不會急劇收縮。（ｃｗ）







