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13/12/2021 15:44

大新料本港經濟明年增長２﹒３％，恒指上望２８０００點

　　《經濟通通訊社１３日專訊》大新銀行（０２３５６）經濟研究及投資策略部發表２０２２
年經濟及市場前瞻，預期本地消費及投資可望繼續推動內需改善，本港經濟明年增長２﹒３％。

＊明年全年平均通脹為２％，失業率明年底前降至３％＊

　　大新銀行高級經濟師溫嘉煒表示，隨著本港疫情持續受控，經濟活動逐漸恢復，加上消費券
的派發，消費氣氛續見改善，同時令失業率穩步回落，若明年第一季起逐步恢復通關，或可支持
零售業反彈，並刺激消費及旅遊與運輸相關行業就業，預計失業率２０２２年底前降至接近３％

　　溫嘉煒續指，本港通脹已見回升，預料明年全年平均通脹為２％。而樓市方面，內地經濟放
緩以及美國開始收緊貨幣政策，或會影響本地樓市氣氛，預料２０２２年本港私人住宅市場樓價
或溫和回落５％左右。

＊恒指明年上望２８０００點＊

　　至於投資市場方面，溫嘉煒指，港股暫時或缺乏明顯的利好因素推動恒指進一步大幅向上，
料恒指２０２２年上望２８０００點，略為看好金融、本地地產、新能源相關行業，以及防守性
的公用和電訊板塊等。
　　環球市場方面，大新經濟研究指出部份主要經濟體於２０２１年第三季增長明顯放緩，但預
計於２０２２年會回復至長線平均水平，並估計新冠病毒變異株Ｏｍｉｃｒｏｎ對經濟的影響會
較Ｄｅｌｔａ溫和。同時，通脹壓力增加，主要央行可能要提早收緊政策，但整體市場流動性預
料不會急劇收縮。（ｃｗ）


　

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