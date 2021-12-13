【夜期時段】即月期指最新報２４０１４點，跌３點，高水５９點

《經濟通通訊社１３日專訊》即月期指在夜期時段開市報２４０３２點，升１５點，高水
７７點，最新報２４０１４點，跌３點，高水５９點，合約成交３７３張。
即月國指期貨在夜期時段開市報８５９１點，無升跌，高水４０點，最新報８５８９點，跌
２點，高水３８點，合約成交３５３張。
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