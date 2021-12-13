【新冠肺炎】南華早報：英國將被列入防疫最高風險組別

《經濟通通訊社１３日專訊》據《南華早報》報道，由於擔心變異毒株ｏｍｉｃｒｏｎ，從

英國返

港的香港居民第一周需在政府的隔離檢疫地點進行隔離。報道引述知情人士稱，英國將被列入防

疫最高風險組別，預計將於周一晚些時候宣布。（ｂｉ）

