【新冠肺炎】本港再增２宗Ｏｍｉｃｒｏｎ個案，二人均從英國抵港

《經濟通通訊社１３日專訊》衞生署衞生防護中心公布，新增兩宗輸入確診個案，至今本港

個案累計１２４９１宗（包括１２４９０宗確診個案和一宗疑似個案）。

新增輸入個案中，一名從巴基斯坦抵港的７５歲男子涉及變異病毒株Ｌ４５２Ｒ感染，另一

名從坦桑尼亞、南非及肯尼亞抵港的５０歲男子檢測結果待定。他們均已接種兩劑疫苗，於檢疫

期間確診。



＊再增２宗Ｏｍｉｃｒｏｎ個案，二人均從英國抵港＊



同時，中心匯報昨日公布兩宗輸入個案１２４９０和１２４９１的調查進展，分別涉及一名

６２歲男病人和一名５０歲女病人。他們一同於１２月１０日從英國經航班ＣＸ２５２抵港，於

抵港時在香港國際機場臨時樣本採集中心「檢測待行」的檢測結果呈陽性。個案１２４９０於７

月１日及２２日在香港接種兩劑復必泰，而個案１２４９１於６月２４日及７月１５日在香港接

種兩劑復必泰。他們沒有病徵，入院後於１２月１０日進行的檢測Ｃｔ值少於３０，對抗體呈陽

性反應。根據衞生署公共衞生化驗服務處進行的全基因組測序分析結果，確認兩宗個案帶有需要

關注的變異病毒株Ｏｍｉｃｒｏｎ。

香港至今共錄得七宗涉及Ｏｍｉｃｒｏｎ的個案，除上述個案外，兩宗與南非相關（個案

１２３８８和１２４０４），兩宗與尼日利亞相關（個案１２４３２和１２４３３），另外一宗

與美國相關（個案１２４７８）。

中心發言人指出，七宗涉及Ｏｍｉｃｒｏｎ的個案均於香港國際機場禁區或指定檢疫酒店確

診，因此沒有出現社區傳播。中心會採取最嚴格的防控措施，防止該變異病毒株流入本地社區。

（ｂｉ）

