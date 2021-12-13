星展：恒指明年目標２８５００點，憧憬刺激措施籲買內房科網股

《經濟通通訊社１３日專訊》星展銀行（香港）經濟研究部香港及中國內地股票策略師林子

津表示，港股基本面穩健且現時估值便宜，而監管、內房債等不利因素均已在市場價格上反映，

憧憬內地政府將出手穩定房地產行業信心及為房企提供流動性，從而刺激整體市場顯著反彈，預

料恒生指數明年目標為２８５００點，相當於明年預測市盈率１２﹒１倍。

林子津指出，恒指今年表現是全球主要股票指數中最差，主要受內房風險、供應鏈失衡、加

息預期以及監管趨嚴四大因素拖累。在內房風險方面，他認為，中國銀行系統有能力應對內房貸

款、信託和抵押等風險，儘管未來或再有個別房企出現債務違約等問題，也不會出現系統性風險

。而相關負面因素早在今年７月時已在股價上反映，預料中央可能在未來數個月內出台刺激措施

，以明確表態支持房地產市場穩步發展及為房企提供流動性，建議投資者可增持內地物管股以及

財政穩健、有購地能力的內房股。



＊近期監管新政對股價影響小，料新經濟股已見底＊



在監管層面方面，林子津認為，內地監管概念清晰明確，如限制未成年人玩遊戲時間、保護

個人信息、禁止平台「二選一」等均屬意料之內，但７月時禁止校外培訓機構盈利的舉措最令投

資者擔心。他留意到近期內地出台新政後對相關股價的影響不大，而滴滴出行宣布退市後，中證

監回應之快反映這純屬單一事件，預期中概股未來不會大規模退市，但中國企業到美國上市的吸

引力明顯大減，料有意到境外募資的公司會轉赴香港上市。

林子津強調，遊戲審批、信息保護等對新經濟股而言並非新鮮事，認為阿里巴巴

（０９９８８）、騰訊（００７００）等新經濟股股價已見底，中國當局仍需要科網行業，也不

會完全拒絕外資參與中國經濟發展。對於美國將個別華企列入投資黑名單，林子津認為此舉會影

響國際投資範圍，但不會影響整體中國科技板塊，除了美國資金，國際上其他投資者也可參與這

些公司的投資，金融機構會自行配合。

星展報告指，十大首選股包括友邦 （０１２９９）、阿里巴巴 （０９９８８）、騰訊

（００７００）、中銀香港 （０２３８８）、招商銀行 （０３９６８）、碧桂園

（０２００７）、碧桂園服務 （０６０９８）、福萊特玻璃 （０６８６５）、中國平安

（０２３１８）及金風科技（０２２０８）。（ａｃ）



