【立會選舉】陳茂波：西方泛自由化不利長遠穩定，要相信一國兩制

《經濟通通訊社１３日專訊》立法會選舉將於本周日（１９日）舉行，財政司司長陳茂波昨

日（１２日）在題為《良政善治 共同參與》的網誌中呼籲市民踴躍投票。

陳茂波表示，本港要認清國際地緣政治的格局，深刻認識「一國兩制」的制度特點，要對「

一國兩制」有制度自信，「堅定走自己的道路」。他舉例一些西方式民主社會所採取的泛自由化

政治制度模式，容讓資本的政治影響力過度膨脹，經濟發展成果的分配嚴重傾斜，不利社會長遠

穩定，相反中國的發展模式，從消除絕對貧窮到全面小康社會，香港亦朝住同樣的方向邁進。

陳茂波又指，完善選舉制度確立「愛國者治港」原則，鞏固「一國兩制」的貫徹落實，讓行

政主導的優勢再次發揮，解決社會及經濟問題。他指，是次選舉具廣泛代表性、政治包容度和均

衡參與度，完善選舉制度平衡各方利益，能更全面地反映民意，呼籲市民踴躍投票。



＊中國近年歷史性地解決絕對貧窮＊



陳茂波認為，香港要善用「一國兩制」和「行政主導」的制度優勢，提升政府治理與解難效

能，讓市民分享成果。他提到，中國近年歷史性地解決了絕對貧窮問題，全面建成小康社會，而

香港在「一國兩制」下，要從相同方向邁進，讓多數市民感受和分享到發展成果。他強調不可忽

略少數市民的需求，否則難以和諧穩定發展。

陳茂波又提到美國的貧富懸殊問題嚴重，形容這樣的社會發展難言平衡穩定，民眾生活亦不

會幸福。他又批評部分國家企圖透過抹黑中國，迴避自身發展困局。反之，中國以人民為發展中

心，民眾滿意度持續提升。（ｈｙ）

