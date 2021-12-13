【通關在望】逾３８﹒６萬人申請港康碼，當局將盡快落實轉粵康碼

《經濟通通訊社１３日專訊》副政府資訊科技總監黃志光在電台節目表示，「港康碼」自上

周五（１０日）開通以來運作暢順，現時當局正爭取盡快落實後續工作，將綠碼轉到「粵康碼」

。

黃志光指，截至今早８時，已有超過３８﹒６萬人申請註冊「港康碼」帳戶，當中有約

１１﹒５萬人已啟動帳戶。而過去的周末，系統錄得近１０萬個戶口曾嘗試登入，上載安心出行

紀錄及下載「港康碼」。



＊部分帳戶要等待地址核實＊



被問到為何仍有一部份帳戶未啟動，黃志光指，當局發出的啟動碼短訊已超過１１萬個，可

能有部份市民不急於啟動，有部份則可能要等待地址核實的工作完成。他表示，如果是公屋居民

，當局可以好快透過房委會的資料作出比對，若非公屋居民，則上載地址資料後，要靠郵政署職

員核實，之後才發出短訊。倘若市民無上傳地址證明，則要等待當局寄信到有關地址，然後才可

於網上啟動，而郵政署將於今日開始，陸續將信件寄出。

黃志光又表示，現時當局正動員社區組織，經培訓後，會派出外展隊到全港１８區設街站，

為長者等有需要協助的市民，指導他們如何使用香港健康碼。（ｈｙ）

