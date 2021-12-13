  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

13/12/2021 16:20

《小傳日記》終於有新股收高，雍禾植髮襟唔襟撈？

　　《小傳日記》雖然近排魚缸就悶悶哋，不過都依然有唔少新股敢喺呢啲時候上市，不過敢還
敢，好多ＩＰＯ反應都麻麻哋，好似早排隻凱萊英（０６８２１）無超購，人人有份之餘仲要破
發，真係唔買好過買！
　　不過今日敲鑼嗰隻雍禾（０２２７９）就好唔同，ＩＰＯ香港超購１５９倍，一手中籤率得
１５個巴仙，１６手先穩中一手，都算係近期最叻仔！
　　不過講雍禾大家未必咁清楚佢做乜，其實佢係內地一個大型植髮品牌，始於２００５年，係
內地有好高知名度，目前係５１個城市有５２間醫療機構，聽聞唔少香港人都會返去搵佢植髮，
聽聞平一半以上！
　　咁究竟買唔買得過呢？「孖屐」就用行動話你聽，皆因上面都講到近期唔少新股上市都「破
發」，雍禾今日上市雖然開低過招股價４仙，但都即刻升返上去，呢排都係得佢做到上市第一日
唔駛潛水。
　　不過呢，雖然同整容唔同，但係雍禾都算係醫美板塊，而前排神州嗰邊就出咗「柯打」要打
擊過份吹捧嘅醫美廣告，而雍禾都試過被罰幾次，所以之後醫美相關消息都可能會影響雍禾個價
，買之前要望望！
　　仲有，雍禾毛利率雖然有七成咁高，但係盈利率就唔高，因為好大部分都變咗做宣傳開支，
植髮生意通常都只係做一次，所以就一定要成日賣廣告嚟維持有新客，呢個都係雍禾最大嘅挑戰
，請請！
　
　　　　　　　　　　　　　　　近期新股上市首日表現
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

　　股份（編號）　　　　　　　招股價（銀）　首日收報（銀）　較招股價（巴仙）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　雍禾醫療（０２２７９）　　１５﹒８０銀　　１６﹒６０銀　　升５﹒０６巴仙
　　凱萊英（０６８２１）　　３８８﹒００銀　３７０﹒００銀　　跌４﹒６４巴仙
　　固生堂（０２２７３）　　　２９﹒００銀　　２９﹒００銀　　　　　　　平手
　　北海康成（０１２２８）　　１２﹒１８銀　　　８﹒９０銀　跌２６﹒９３巴仙
　　微博（０９８９８）　　　２７２﹒８０銀　２５３﹒２０銀　　跌７﹒１８巴仙
　　雲音樂（０９８９９）　　２０５﹒００銀　１９９﹒９０銀　　跌２﹒４９巴仙
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－


　　《編者按》本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性
　　　　　　　本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式
　　　　　　　之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資
　　　　　　　決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話13/12/2021
【內房困局】世茂突不明原因股債急跌　信心危機難解　
大行報告13/12/2021
【大行報告】中信里昂唱好　高盛唱淡睇105元　舜宇要Buy定要Sell？
市場動向13/12/2021
投資A股新工具: 易方達A50（股份代號：3111） 易方達（香港）MSCI中國A50互聯互通指數ETF
財經熱話13/12/2021
【平醫不平安】平安好醫生擬回購　急彈逾7%！　惟專家籲伺機離場
FOCUS13/12/2021
【FOCUS】烏克蘭危機與北京冬奧
財經熱話13/12/2021
銷售數據理想疊加大行唱好　新能源車股普遍造好
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

etnet全新「加密貨幣」即時行情　緊貼追擊代幣價位

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞etnet筆記本及2022年年曆卡

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金