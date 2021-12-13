《小傳日記》終於有新股收高，雍禾植髮襟唔襟撈？

《小傳日記》雖然近排魚缸就悶悶哋，不過都依然有唔少新股敢喺呢啲時候上市，不過敢還
敢，好多ＩＰＯ反應都麻麻哋，好似早排隻凱萊英（０６８２１）無超購，人人有份之餘仲要破
發，真係唔買好過買！
不過今日敲鑼嗰隻雍禾（０２２７９）就好唔同，ＩＰＯ香港超購１５９倍，一手中籤率得
１５個巴仙，１６手先穩中一手，都算係近期最叻仔！
不過講雍禾大家未必咁清楚佢做乜，其實佢係內地一個大型植髮品牌，始於２００５年，係
內地有好高知名度，目前係５１個城市有５２間醫療機構，聽聞唔少香港人都會返去搵佢植髮，
聽聞平一半以上！
咁究竟買唔買得過呢？「孖屐」就用行動話你聽，皆因上面都講到近期唔少新股上市都「破
發」，雍禾今日上市雖然開低過招股價４仙，但都即刻升返上去，呢排都係得佢做到上市第一日
唔駛潛水。
不過呢，雖然同整容唔同，但係雍禾都算係醫美板塊，而前排神州嗰邊就出咗「柯打」要打
擊過份吹捧嘅醫美廣告，而雍禾都試過被罰幾次，所以之後醫美相關消息都可能會影響雍禾個價
，買之前要望望！
仲有，雍禾毛利率雖然有七成咁高，但係盈利率就唔高，因為好大部分都變咗做宣傳開支，
植髮生意通常都只係做一次，所以就一定要成日賣廣告嚟維持有新客，呢個都係雍禾最大嘅挑戰
，請請！
近期新股上市首日表現
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股份（編號） 招股價（銀） 首日收報（銀） 較招股價（巴仙）
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雍禾醫療（０２２７９） １５﹒８０銀 １６﹒６０銀 升５﹒０６巴仙
凱萊英（０６８２１） ３８８﹒００銀 ３７０﹒００銀 跌４﹒６４巴仙
固生堂（０２２７３） ２９﹒００銀 ２９﹒００銀 平手
北海康成（０１２２８） １２﹒１８銀 ８﹒９０銀 跌２６﹒９３巴仙
微博（０９８９８） ２７２﹒８０銀 ２５３﹒２０銀 跌７﹒１８巴仙
雲音樂（０９８９９） ２０５﹒００銀 １９９﹒９０銀 跌２﹒４９巴仙
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