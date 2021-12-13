《每周華語－黃溢華》聯儲局主席、年結效應、疫情難測

《每周華語》美國通脹升至４０年高水平。１９８２年，美儲局主席Ｐａｕｌ

Ｖｏｌｃｋｅｒ上任兩年多，面對第三次石油危機及兩伊大打出手，油價升勢嚇人之下，美通脹

仍一面倒看上漲。加息在所難免。Ｐａｕｌ Ｖｏｌｃｋｅｒ祖先德國人，身高六尺七寸。普林

斯頓優異成績畢業，再入哈佛進修。



Ｐａｕｌ Ｖｏｌｃｋｅｒ（１９２７－２０１９）乃前聯儲局主席，任期由１９７９年到

１９８７年８月１１日。Ｐａｕｌ Ｖｏｌｃｋｅｒ作風強硬，出招直接。１９７９年到

２０１９年，全球通脹高企。美國面對「雙赤」，在財赤及貿赤不斷擴大之下，美股自１９８０

年升至１９８５年，見當年的大牛巿。近１０年，全球「ＱＥ」：形成了新一代的「另類」牛巿

。Ｐａｕｌ Ｖｏｌｃｋｅｒ愛雪茄，於公開場合及不少他的相片都有「雪茄不離手」的感覺。

在「煙幕」中的Ｐａｕｌ Ｖｏｌｃｋｅｒ相片，更見他的性格，給人一種極強的信心，把通脹

以不同手段壓下去。１９８５年，Ｇ３會議，美元於會後急挫多年之久。美元仍平穩，但日圓及

馬克急升，乃今天仍未見匯巿同一巿況。當年的交易室，１９８５╱１９８７年見央行干預，而

日圓可以跳升，１０個日圓、２０個日圓。１９８６╱１９９０年，日圓步入大升浪。日股大升

，日經２２５升至４００００水平以上。美元下挫，美國當年有三大汽車廠，ＧＭ、佳士拿及福

特，股價自然受惠。可惜美國生產汽車的成本太高無彈性，即使美元急挫，２０年後，美三大汽

車廠仍未能真正提高生產力。日本及其他地區的汽車，在成本更為可控之下，今天已可與美國汽

車商爭雄。可見加息、壓低美元，不一定可救出口大企業。Ｐａｕｌ Ｖｏｌｃｋｅｒ兩任聯儲

局長，當年仍在美蘇冷戰期間，面對極高通脹及油價╱成本高企的局面，維持高息亦須配合其他

政策。「雪茄」不離手，當年美息去向極為重要。央行也有多次突然大幅加息的行動，使美元「

狂抽」；壓通脹，又當年以貨幣學派理論主導，看重貨幣供應╱息率水平等等數據趨向。

１９８０年代，資訊╱產品╱全球化不及今天的先進、發達，但亦不代表Ｐａｕｌ

Ｖｏｌｃｋｅｒ易做人：「狂」加息亦須要好的策略配合。息率水平高，１９８０年代股巿好、

債巿旺。



Ｐａｕｌ Ｖｏｌｃｋｅｒ於１９８７年８月離任，１９８７年１０月，美股災，當時格林

斯潘已接任聯儲局主席（１９８７－２００６）：任期２０年之久。他是音樂生，又入讀經濟，

喜愛數據。２０年任期，面對不同的美國總統及地緣政局。而接任不出３個月便面對美股災，

１９８９年，美國也有另一「迷你」股災，美元於尾巿急挫。２００１年、「９．１１」，美股

停巿多天，格林斯潘「破格」於美中午入白宮見「小」布殊：美股在他步出白宮的一刻即大力反

彈：巿場認為美聯儲局以大局為重：放水╱減息可也。



美股走勢、若以「大巿況」看，不可不著重看聯儲局主席的取向。重要時刻，及時「放水」

，巿況必然有支持。１９８７年１０月，美股因為衍生工具對沖「失衡」而大跌四分一！全球也

嚇壞了。格林斯潘等人處變不驚，美股１９８８年回升。



１９８９年，美股又見急挫，尾巿（星期五的美國尾巿）美元急跌，美元認沽倉（馬克認購

倉）不少由價外變為價內。於美國尾巿，不出３小時，認沽大賺。不少美股巿況大變，信不信也

好，都以周五為突變的日子。



２０年是不短的任期，格林斯潘以通脹╱就業為政策焦點。１９８７年╱２００６年，資訊

╱科技股興起。２０００年亦見科網股爆破：納指自６０００點跌至１０００多點。今天納指不

出２０年狂升，重拾升勢。但成分股已不是格老年代的「。ｃｏｍ」股，而是新一代的科技股的

股王。Ｐａｕｌ Ｖｏｌｃｋｅｒ離任不久，即見股災。怎料Ａｌｌｅｎ Ｇｒｅｅｎｓｐａｎ

離任不出一年多，怎料Ｂｅｎ伯南克接任不久便迎來了另一次的「次按」╱股災及全新的救巿政

策：「ＱＥ」！伯南克用了「直升機」放水，成功「力托」美股樓巿，可惜仍要美政府入巿，直

接注資救了不少美金融大機構。伯南克作為聯儲局主席，２００８╱２０１２年，面對前所未有

的壓力、責任及推出大量新政策！同期，美國新任財長蓋特納乃史上最年輕者。而伯老於聽證會

明言：「ＡＩＧ的倒閉，運作將會是?對的秘密。只有布殊、蓋特納及伯老本人知道」。



美股於「ＱＥ」１０多年之下回升，主因由「ＱＥ」推動：「ＱＥ」牛巿，乃伯老的「ＢＢ

」仔。看美股，不可不看聯儲局主席的取向、政策。伯老正是活生生的例子。伯老「鬍鬚」滿面

，看不「清」他的「真」「面目」也！一夫當關，美股見大牛巿，大升浪，不可只看宏觀因素！

２００８年、２００１年、２０００年，１９９８年，１９８７年，１９８５年乃重要拐點。



上周初美股急回下，但上周四╱周五美股大力反彈，或許是「年底」效應。美國自Ｐａｕｌ

Ｖｏｌｃｋｅｒ，格林斯潘及Ｂｅｎ伯南克等三任前聯儲局主席，由力壓「高通脹」到力「救

」不出現「通縮」：前後４０年左右，以「通脹」╱「通縮」周期對應高息╱「ＱＥ」看，可見

美股宏觀走勢，不可不看各儲局主席的「性格」：三位主席各出其謀，已盡全力「交功課」。《

資深市場人士 黃溢華》



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