《地產人眼－盧展豪》放寬建築物高度限制，有利市區重建

《地產人眼》本地多區正進行市區重建，其中有半世紀歷史的香港仔漁光村將於２０２３年

展開重建。上月底房協便向城規會提出申請，要求放寬該地的建築物高度限制，若然成功，這個

先例將對其他舊區重建項目帶來莫大幫助，在地皮面積限制下，提升房屋供應量。



漁光村是香港仔現存歷史最悠久的屋邨，邨內設施貧乏，只設有一個小型兒童遊樂場及細小

的休憩公園，因此重建將為該地重注活力。隨著房協申請放寬漁光村的建築物高度限制至最多

２７％，該村重建後的５幢住宅大廈將高３０至３８層，包括２幢出租公屋及３幢資助出售房屋

，料可提供約２９２９個出租公屋及資助出售房屋單位，較現時單位數目增逾１﹒５倍，公屋單

位比例佔約三成，資助出售房屋則佔約七成。



除了大眾關注的住宅，舊區重建的重要目的是活化社區，在現時「規劃主導」的策略下，尤

其看重總體設計，提升區內外的連繫及宜居性。隨著其鄰近的黃竹坑鐵路站通車，附近亦設有大

型主題樂園海洋公園，若於重建後有系統地增設食肆、商店、社福設施及停車位，將吸引年輕家

庭進駐，提升社區活力。



此外，繼早前油麻地重建項目採用「地積比轉移」後，如果能再下一城，在各區項目中放寬

建築物高度限制，既可增加住宅供應，亦因為樓面面積提升而吸引財團收購，促進區內土地成交

，增加區內物業價值。



曾有聲音質疑為何不提升該項目中的公屋比例，以緩解基層市民住屋需求。需知道，土地及

房屋買賣是政府的主要收入來源，因此每項政策也需平衡各方利益，除了要照顧弱勢階層，亦須

平衡各類房屋供求，穩定樓價，保障小業主的資產，避免「八萬五」的重臨。

《美聯工商舖行政總裁（工商舖） 盧展豪》



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