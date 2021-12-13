《容我世說－張翠容》美國「民主」外交，從尼加拉瓜說起

《容我世說》上周有兩宗國際事件先後發生，足令人咀嚼。當美國舉行「民主峰會」之際，

正是尼加拉瓜棄台和北京重建邦交之時。我在多年前曾到尼加拉瓜採訪，因採訪揭開尼國一頁班

班傷痕的當代史。原來，美國過去一直支持海外的親美獨裁政權如印尼的蘇哈托和菲律賓的馬可

斯等，拉美更不用說了；後來因此陷入道德破產而轉向民主外交政策，可說是由尼加拉瓜開始。



二十世紀初，美國的「門羅主義」全方位介入拉美政治，而尼加拉瓜的最後一任獨裁者蘇慕

薩，其家族於１９３６年奪取政權後，便展開長達４３年之久的蘇慕薩王朝，這個王朝能夠得以

維持，有美國的支持，是主因之一。



二次大戰期間及大戰後，美國極需要拉美這個後院，無論在經濟擴張和抗衡共產敵人，以及

建立霸權上，蘇慕薩都盡量與美國利益配合，例如朝鮮戰爭時，蘇慕薩把尼加拉瓜變成美國戰爭

物資的補給站，並派出自己軍隊支持美國打仗。後來更把國家拱手讓給美國作為對抗拉美革命力

量的軍事基地。



在經濟方面，美國又得助於蘇慕薩慢慢建立了尼國對她的深度依賴關係。美國以捍衛自由資

本主義之名，來支持蘇慕薩，後來又以此名義來打擊於１９７９年上台的「桑定諾民族解放陣線

」（桑解）政權，令社會改革無法展開，而且生靈塗炭。



由於美國介入尼加拉瓜的長度與深度，以及列根時代所支持的反桑解游擊隊

（Ｎｉｃａｒａｇａｎ Ｄｅｍｏｃｒａｔｉｃ Ｆｏｒｃｅ），後稱Ｃｏｎｔｒａｓ，臭名遠

播，還發生「伊朗門」醜聞，美國向伊朗出售軍火以交換美軍人質釋放，以此作為反桑解游擊隊

的經費，令國際社會大為震驚。



事實上，美國支持拉美獨裁者及以軍事手段打擊當地革命力量，早已不得民心，並滋生出極

大反美情緒，令美國道德逐步破產，難以向國內選民交代。到了卡特上台，有一批外交智囊建議

借民主之名，透過操弄選舉，目的是要令選舉結果合符美國精英階層的最大利益。



因此，不久美國便推出一個全新的計劃，叫「民主計劃」，主導了外交政策，企圖贏回道德

高地。而尼加拉瓜可說是這個計劃的第一個實驗場，不成功，便成仁。



１９８０年代，美國在外交政策上優先要處理的，就是有社會主義傾向的桑解政權。桑解的

萌牙始於二十世紀初，有位叫桑定諾的將軍不向美國屈服，與本同是自由黨黨友的蘇慕薩決裂，

跟著跑到山區鬧革命。



後來他於１９３４年２月遭親蘇慕薩及美國海軍陸戰隊設陷阱暗殺而死，但其精神透過馮尼

卡創立桑解得以延續，然後到接班人奧第加，開花結果。桑解在１９７９年建立政權，奧第加任

總統，雖在１９９０年結束十年執政，但奧第加在２００６年一次決定性大選中再勝出，從回政

壇至今，剛又在上月大選勝出。



２００６年的一次大選，我剛在尼加拉瓜採訪，並見證了美國如何干預該國大選的一套方程

式，而且肆無忌憚在拉美其他國家應用這個方程式，至今不休。這方程式有時奏效，不奏效時便

以制裁手段來打擊不與美配合的政權。自桑解於２００６年上台以來，美國不斷加大制裁，令尼

國經濟深受影響，終逼使總統奧第加投向北京。



有趣的是，美國的「民主計劃」到了特朗普有所停頓，拜登上台後又重施故技，「民主峰會

」便是這個民主計劃的延伸。《資深新聞工作者╱戰地記者 張翠容》



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