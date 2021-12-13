《鍾之日記》商湯延遲上市，世茂債股重挫

《鍾之日記》１２月１３日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：升。



中央經濟工作會議上周五結束，定調明年經濟「穩中求進」，政策發力適當靠前。大摩認為

會議表明中國經濟面臨需求收縮、供給衝擊、預期轉弱三重壓力，其中供給衝擊和預期轉弱是首

次提及，而需求收縮亦是２０１５年以來首次提及。會議的「促增長」立場明確，表明穩增長是

明年首要任務，包括動用各部門和地方政府，適度超前基建、減稅和推動綠色投資。報告預料明

年中央會訂下５％至６％的全年增長目標。 交行金研則預計２０２２年財政預算赤字率將回到

３％左右的正常水平，有助於增強財政政策的可持續性。高盛報告認為，中經會再強調房住不炒

的政策方針，但也提到「因城施策」促進房地產業良性循環和健康發展，為更多城市層面的寬鬆

留下空間。



＊中港魚缸齊齊虎頭蛇尾＊



中央經濟工作會議透露出穩增長信號，市場更預期明年財政及貨幣政策環境趨鬆，提振投資

情緒。中港股市今早齊齊造好，惟香江魚缸後力不繼，恒指倒跌收場。恒指高開２４６點，最多

升３８９點，見２４３８５點半日高，重上２０天線（約２４３６０）後升幅收窄。商湯

（０００２０）中午公布延遲上市，港股午後觸及廿天線（現處２４３４８）即引來沽壓，尾市

更升勢不保，恒指收報２３９５４點，跌４１點，成交１２９７億元。恒生科技指數跌０﹒２％

，報６０２２點。

滬深股市今早開市大漲，基建白酒板塊等多個板塊上漲，地產板塊則逆勢走低。滬綜指高開

０﹒５６％後持續走高，突破３７００點，不過臨近尾市升幅收窄，僅升０﹒４％，報

３６８１﹒０８點，三千七復失，但收盤仍創三個月新高。深成指升０﹒６７％。外資連續第九

日循陸股通淨流入Ａ股，今日通過陸股通淨流入５３﹒６６億元人民幣。兩市全日成交

１２７０７億元人民幣，按日增加２﹒９％，為９月２７日以來最多；連續第３７個交易日成交

突破１萬億元。



＊商湯煞停港上市，怒斥美指控無根據＊



商湯集團上周五（１０日）截止招股，惟同日遭美國政府列入黑名單，最終未能如期１２月

１７日ＩＰＯ掛牌。商湯集團最新宣布，全球發售及上市將會延遲及退回申請股款，但預期將刊

發補充招股章程，並載有經更新上市時間表、香港發售股份的相關申請程序及其他相關資料。商

湯強調，公司仍致力盡快完成全球發售及上市。

對於商湯何時再上市，據知情人士向《香港經濟日報》表示，商湯目標是爭取最快年底完成

香港上市，並指公司在香港上市的目標「堅定不移」。

美國早前以新疆人權狀況為理由，制裁包括中國人工智能軟件公司商湯集團在內的個人及實

體，將其列入「軍工企業」名單，實施投資限制。商湯在微博發表聲明，表示美國的決定與指控

是毫無根據，反映對商湯科技根本性的誤解，表示強烈反對。

商湯指，科技發展不應該受到地緣政治影響，公司致力發展可持續、負責任、合乎倫理的人

工智能技術，強調公司嚴格遵守相關國家和地區的法律法規，商湯倫理委員會亦制定和實施嚴格

的人工智能技術使用倫理標準，讓人工智能技術得到恰當應用。



＊世茂多隻境內債重挫，內房物管齊齊過堂＊



內房世茂系股債雙跌，世茂集團（００８１３）連跌２日，今早曾破底低見６﹒９５元，收

市跌１２﹒２％；世茂服務（００８７３）四連跌，曾低見６﹒８６元，收跌９﹒１８％，報

７﹒１２元。

世茂集團旗下多期境內債券亦大跌，其中「２０世茂０６」跌幅達５４％居前，「２０世茂

Ｇ１」和「１９世茂Ｇ３」跌幅分別達到２１％和２０％，三期債先後被上海證券交易所臨時停

牌。「２０世茂０６」雖跌幅甚巨但成交額極小，尚不足１萬元人民幣；「２０世茂Ｇ１」和「

１９世茂Ｇ３」成交額分別為約７８２萬元人民幣和近１０萬元人民幣。

世茂向投資者發聲明指，近日在網上流傳的不實負面消息，對公司及投資者造成了極大干擾

，引起部分投資人恐慌性拋售，內部正在了解情況，積極與投資人溝通，有進一步消息，會及時

跟大家溝通。

其他內房也捱沽，融創（０１９１８）挫７﹒９％；龍光（０３３８０）挫６﹒３％；雅居

樂（０３３８３）跌６﹒６％；合景（０１８１３）降４﹒４％；碧桂園（０２００７）挫

３﹒１％，為表現最差的第二隻藍籌；恒大（０３３３３）跌２﹒８％，；華潤置地

（０１１０９）與中海外（００６８８）各跌約２％。

物管股沽壓亦大，融創服務（０１５１６）大跌１２％；佳源服務（０１１５３）插

５﹒６％；雅生活（０３３１９）瀉７﹒１％；恒大物業（０６６６６）挫５﹒１％；時代鄰里

（０９９２８）也挫５﹒５％；華潤萬象生活（０１２０９）跌２﹒７％；碧桂園服務

（０６０９８）跌２﹒４％。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形

式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出

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