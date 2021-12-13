【中經會】明年經濟工作「穩字當頭穩中求進」，政策發力適當靠前

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１３日北京專電》中央經濟工作會議１２月８日至１０日在

北京舉行，會議部署中國明年經濟工作。會議指出，必須看到中國經濟發展面臨需求收縮、供給

衝擊、預期轉弱三重壓力。會議要求，明年經濟工作要穩字當頭、穩中求進，各地區各部門要擔

負起穩定宏觀經濟的責任，各方面要積極推出有利於經濟穩定的政策，政策發力適當靠前。

會議從宏觀、微觀、結構、科技、改革開放、區域、社會等七大政策領域部署了明年的具體

任務，還要求正確認識和把握共同富裕、資本特性、初級產品供給保障、防範化解風險、碳達峰

碳中和等六大熱點問題。

會議要求全面實行股票發行註冊制，完成國企改革三年行動任務，穩步推進電網、鐵路等自

然壟斷行業改革，堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位，加快發展長租房市場，因城施策促

進房地產業良性循環和健康發展。



＊適度超前開展基礎設施投資＊



會議提出，宏觀政策要穩健有效。要繼續實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策。積極的財

政政策要提升效能，更加注重精準、可持續。要保證財政支出強度，加快支出進度。實施新的減

稅降費政策，強化對中小微企業、個體工商戶、製造業、風險化解等的支持力度，適度超前開展

基礎設施投資。

黨政機關要堅持過緊日子。嚴肅財經紀律。堅決遏制新增地方政府隱性債務。穩健的貨幣政

策要靈活適度，保持流動性合理充裕。引導金融機構加大對實體經濟特別是小微企業、科技創新

、綠色發展的支持。財政政策和貨幣政策要協調聯動，跨周期和逆周期宏觀調控政策要有機結合

。實施好擴大內需戰略，增強發展內生動力。

微觀政策要持續激發市場主體活力。要提振市場主體信心，深入推進公平競爭政策實施，加

強反壟斷和反不正當競爭，以公正監管保障公平競爭。強化知識產權保護，營造各類所有制企業

競相發展的良好環境。強化契約精神，有效治理惡意拖欠帳款和逃廢債行為。

