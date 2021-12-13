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13/12/2021 08:50

【中經會】全面實行股票發行註冊制，堅持住房不炒定位

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１３日北京專電》中央經濟工作會議１２月８日至１０日在
北京舉行，會議部署中國明年經濟工作。會議從宏觀、微觀、結構、科技、改革開放、區域、社
會等七大政策領域部署了明年的具體任務。要求全面實行股票發行註冊制，完成國企改革三年行
動任務，穩步推進電網、鐵路等自然壟斷行業改革，堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位。

＊要堅持住房不炒定位＊

　　會議提出，要堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位，加強預期引導，探索新的發展模式
，堅持租購並舉，加快發展長租房市場，推進保障性住房建設，支持商品房市場更好滿足購房者
的合理住房需求，因城施策促進房地產業良性循環和健康發展。
　　要深化供給側結構性改革，重在暢通國內大循環，重在突破供給約束堵點，重在打通生產、
分配、流通、消費各環節。要提升製造業核心競爭力，啟動一批產業基礎再造工程項目，激發湧
現一大批「專精特新」企業。加快形成內外聯通、安全高效的物流網絡。加快數字化改造，促進
傳統產業升級。
　　科技政策要扎實落地。要實施科技體制改革三年行動方案，制定實施基礎研究十年規劃。強
化國家戰略科技力量，發揮好國家實驗室作用，重組全國重點實驗室，推進科研院所改革。強化
企業創新主體地位，深化產學研結合。完善優化科技創新生態，形成扎實的科研作風。繼續開展
國際科技合作。

＊全面實行股票發行註冊制，完成國企改革三年行動任務＊

　　要抓好要素市場化配置綜合改革試點，全面實行股票發行註冊制，完成國企改革三年行動任
務，穩步推進電網、鐵路等自然壟斷行業改革。調動地方改革積極性，鼓勵各地因地制宜、主動
改革。擴大高水平對外開放，推動制度型開放，落實好外資企業國民待遇，吸引更多跨國公司投
資，推動重大外資項目加快落地。推動共建「一帶一路」高質量發展。
　　區域政策要增強發展的平衡性協調性。要深入實施區域重大戰略和區域協調發展戰略，促進
東、中、西和東北地區協調發展。全面推進鄉村振興，提升新型城鎮化建設質量。
　　社會政策要兜住兜牢民生底線。要統籌推進經濟發展和民生保障，健全常住地提供基本公共
服務制度。解決好高校畢業生等青年就業問題，健全靈活就業勞動用工和社會保障政策。推進基
本養老保險全國統籌。推動新的生育政策落地見效，積極應對人口老齡化。

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