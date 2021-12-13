【中經會】為資本設置「紅綠燈」，正確認識和把握碳達峰碳中和

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１３日北京專電》中央經濟工作會議１２月８日至１０日在

北京舉行，會議部署中國明年經濟工作。會議要求正確認識和把握共同富裕、資本特性、初級產

品供給保障、防範化解風險、碳達峰碳中和等六大熱點問題。



＊共同富裕目標，首先要通過全國人民共同奮鬥＊



會議指出，中國經濟韌性強，長期向好的基本面不會改變。無論國際風雲如何變幻，都要堅

定不移做好自己的事情，不斷做強經濟基礎，增強科技創新能力，堅持多邊主義，主動對標高標

準國際經貿規則，以高水平開放促進深層次改革、推動高質量發展。

會議指出，實現共同富裕目標，首先要通過全國人民共同奮鬥把「蛋糕」做大做好，然後通

過合理的制度安排把「蛋糕」切好分好。加大稅收、社保、轉移支付等的調節力度。支持有意願

有能力的企業和社會群體積極參與公益慈善事業。要堅持盡力而為、量力而行，完善公共服務政

策制度體系，在教育、醫療、養老、住房等人民群眾最關心的領域精准提供基本公共服務。



＊為資本設置「紅綠燈」，防資本野蠻生長＊



要為資本設置「紅綠燈」，依法加強對資本的有效監管，防止資本野蠻生長。要支持和引導

資本規範健康發展，堅持和完善社會主義基本經濟制度，毫不動搖鞏固和發展公有制經濟，毫不

動搖鼓勵、支持、引導非公有制經濟發展。

要增強國內資源生產保障能力，加快油氣等資源先進開採技術開發應用，加快構建廢棄物循

環利用體系。要把提高農業綜合生產能力放在更加突出的位置，持續推進高標準農田建設，深入

實施種業振興行動，提高農機裝備水平，保障種糧農民合理收益，中國人的飯碗任何時候都要牢

牢端在自己手中。

要正確認識和把握防範化解重大風險。要繼續按照穩定大局、統籌協調、分類施策、精準拆

彈的方針，抓好風險處置工作，加強金融法治建設，壓實地方、金融監管、行業主管等各方責任

，壓實企業自救主體責任。要強化能力建設，加強金融監管幹部隊伍建設。化解風險要有充足資

源，研究制定化解風險的政策，要廣泛配合，完善金融風險處置機制。



＊推動煤炭和新能源優化組合，加大吸引外資力度＊



要正確認識和把握碳達峰碳中和。要立足以煤為主的基本國情，抓好煤炭清潔高效利用，增

加新能源消納能力，推動煤炭和新能源優化組合。要狠抓綠色低碳技術攻關。要科學考核，新增

可再生能源和原料用能不納入能源消費總量控制，創造條件盡早實現能耗「雙控」向碳排放總量

和強度「雙控」轉變，加快形成減污降碳的激勵約束機制，防止簡單層層分解。要確保能源供應

，大企業特別是國有企業要帶頭保供穩價。要深入推動能源革命，加快建設能源強國。

會議指出，要繼續做好「六穩」、「六保」工作特別是保就業保民生保市場主體，要繼續面

向市場主體實施新的減稅降費，幫助他們特別是中小微企業、個體工商戶減負紓困、恢復發展。

加大對實體經濟融資支持力度，促進中小微企業融資增量、擴面、降價。抓好重點群體就業，落

實落細穩就業舉措。推動財力下沈，更好支持基層政府落實助企紓困政策和保基本民生保工資保

運轉。擴大高水平開放，多措並舉穩定外貿，保障產業鏈供應鏈穩定，加大吸引外資力度。

