【新冠肺炎】全國昨新增本土確診８０宗，多省再籲「就地過年」

《經濟通通訊社１３日專訊》國家衛健委公布，１２月１２日，全國確診者新增確診１０１

宗新型冠狀病毒肺炎病例，其中境外輸入病例２１宗，含１宗由無症狀感染者轉為確診病例在浙

江；本土病例８０宗（浙江７４宗，其中紹興市５５宗、寧波市１４宗、杭州市５宗；內蒙古５

宗，均在呼倫貝爾市；陝西１宗在西安市），含２５宗由無症狀感染者轉為確診病例均在浙江）

。無新增死亡或疑似病例；；新增治癒出院４３宗。此外，新增無症狀感染１７宗均為境外輸入

；尚在醫學觀察的無症狀感染者４４４宗（境外輸入３９８宗）。



＊內地多省再籲「就地過年」＊



內地本土疫情仍未實現清零，昨日新增本土病例８０宗。因應疫情，包括河北、上海及廣東

、廣西等省份已有多城發布通知，呼籲民眾「就地過年」。

國家衛健委疾控局副局長吳良有表示，當前，境外疫情輸入中國的風險持續存在。「外防」

防住了，才不會有內部反彈。元旦、農曆新年即將來臨，疫情傳播風險較大。

浙江的杭州、河南的周口市昨日發出倡議，希望民眾「非必要不離開」，倡導「就地過年」

、「網絡拜年」。日前河北張家口經開區、廣東中山市三鄉鎮、廣西憑祥市及上海市等地亦發出

類似的倡議。

這也是新冠疫情爆發兩年多來，內地多地第二次倡導「就地過年」。上一個農曆新年，是中

共中央辦公廳、國務院辦公廳等７個部門，要求各地民眾「就地過年」。

境外輸入現有確診病例５０５宗（其中重症病例４宗），現有疑似病例２宗。累計確診病例

１０４７８宗，累計治愈出院病例９９７３宗，無死亡病例。

截至１２月１２日，全國現有確診病例１３８１宗（其中重症病例２７宗），累計治愈出院

病例９３７６３宗，累計死亡病例４６３６宗，累計報告確診病例９９７８０宗，現有疑似病例

２宗。

累計收到港澳台地區通報確診病例２９３０２宗。其中，香港特別行政區１２４８８宗（出

院１２１６８宗，死亡２１３宗），澳門特別行政區７７宗（出院７７宗），台灣地區

１６７３７宗（出院１３７４２宗，死亡８４８宗）。（ｃａ）

