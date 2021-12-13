【中經會－解讀】中財辦：適度超前基建，慎重出台有收縮效應政策

《經濟通通訊社１３日專訊》在２０２１－２０２２中國經濟年會上，中央財經委員會辦公

室副主任韓文秀解讀２０２１年中央經濟工作會議精神。韓文秀表示，「穩」是這次中央經濟工

作會議最為突出的關鍵字。明年經濟工作要「穩字當頭，穩中求進」，各地區各部門都要擔負起

穩定宏觀經濟的責任，積極推出有利於經濟穩定的政策，慎重出台有收縮效應的政策，政策發力

要適當靠前，調整政策和推動改革，都要把握好時度效，堅持先立後破，穩紮穩打。

韓文秀指出，要保持戰略定力和耐心，不把長期目標短期化，系統目標碎片化，不把持久戰

打成突擊戰。加強統籌協調，避免局部合理政策疊加起來，造成負面效應。還要防止分解謬誤，

避免把整體任務簡單一分了之，更不能層層加碼，導致基層難以承受。



＊跨周期和逆周期宏觀政策要有機結合＊



韓文秀強調，財政政策和貨幣政策要協調聯動，跨周期和逆周期宏觀政策要有機結合，內需

潛力大是優勢所在。要實施好擴大內需戰略，促進消費持續恢復，積極擴大有效投資，注重在穩

增長、調結構、惠民生的結合部分發力。

韓文秀稱，要適度超前進行基礎設施建設，在減污、降碳、新能源、新技術、新產業集群等

領域加大投入，既擴大短期需求，又增強長期動能。前階段一些地方發生燃氣管道爆炸事故，要

加強城市地下管網的排查和改造，建設以人民為中心的裡子工程。（ｃｔ）

