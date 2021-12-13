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13/12/2021 08:12

【大國博弈】美制裁新疆官員及華企，中方促請撤回，商湯強烈反對

　　《經濟通通訊社１３日專訊》美國以新疆人權狀況為理由，制裁包括中國人工智能軟件公司
商湯集團在內的個人及實體，將其列入「軍工企業」名單，實施投資限制。中國駐美國大使館發
言人指責美國嚴重干涉中國內政，嚴重違反國際關係基本準則及嚴重損害中美關係，促請美國撤
回決定。
　　除美國財政部名單外，美國國務院亦表示，新疆維吾爾自治區政府原主席雪克來提．扎克爾
、代主席艾爾肯．吐尼亞孜及現任副主席、公安廳廳長陳明國等人，在新疆嚴重侵犯人權，對他
們實施制裁，他們與直系親屬被禁止進入美國。

＊商湯科技：美國指控毫無根據，強烈反對＊

　　正在籌備香港ＩＰＯ的商湯（０００２０）在微博發表聲明，表示美國的決定與指控是毫無
根據，反映對商湯科技根本性的誤解，表示強烈反對。商湯指，科技發展不應該受到地緣政治影
響，公司致力發展可持續、負責任、合乎倫理的人工智能技術，強調公司嚴格遵守相關國家和地
區的法律法規，商湯倫理委員會亦制定和實施嚴格的人工智能技術使用倫理標準，讓人工智能技
術得到恰當應用。
　　美國財政部公告指，商湯科技發展了人臉辨識系統，分辨目標人物的種族，特別針對維吾爾
族。財政部指，商湯科技表明他們的系統，有能力辦識維吾爾族人留有鬍鬚、戴太陽眼鏡或戴上
口罩後的樣貌。
　　上周消息指，商湯集團將推遲香港上市，ＩＰＯ不會如期定價。（ｊｔ）

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