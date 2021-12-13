【債務風險】紫光系啟重組引入中建投旗下資管，阿里巴巴臨門被拒

《經濟通通訊社１３日專訊》陷入財困並破產重組的紫光集團旗下紫光國微

（深：００２０４９）發布公告稱，由北京智路資產管理及北京建廣資產理作為牽頭方組成的聯

合體，為紫光集團等７家企業實質合併重整戰略投資者，依法與戰略投資者推進重整投資協議簽

署及重整計劃草案製定等相關工作。

７家企業包括北京紫光通信、北京紫光資本管理、西藏紫光大器投資、西藏紫光卓遠股權投

資、西藏紫光通信、西藏紫光春華投資６家子公司，以及紫光集團。

外電《彭博》早前引述消息稱，由阿里巴巴（０９９８８）牽頭接手紫光集團的行動在最後

一刻受阻，原因是中國政府擔心在美上市的阿里會受美國近期收緊美國上市公司審計監管影響，

或面臨敏感訊息披露的風險。此前，中國政府傾向選擇由阿里牽頭的公司作為「白武士」，接手

紫光集團的營運。



＊紫光集團投資者為兩家基金公司＊



市場關注接手紫光業務的兩間公司，它們分別為一家有政府背景的私募基金，及一家半導體

投資基金。建廣資產成立於２０１４年１月，是一家專注於集成電路產業與戰略新興產業投資並

購的私募基金管理公司。公開信息顯示，建廣資產間接控股股東為金融央企－－中國建銀投資有

限責任公司。穿透後大股東為中央匯金公司全資擁有的綜合性投資公司中國建投。

智路資產官網稱，其是一家全球化的專業股權投資機構，公司專注於半導體核心技術及其他

新興高端技術投資機會。智路資本的投資人包括全球領先的高科技公司、大型金融機構和家族基

金等。



＊清華大學轉讓清華控股全部股權至四川能投＊



受方正集團、紫光集團破產重整案等影響，中國近年來加速推進高校企業改革。中國清華大

學上周五（１０日）與四川省能源投資集團簽訂《國有產權無償劃轉協議》，擬通過無償劃轉方

式將清華大學持有的清華控股１００％的股權劃轉給四川能投。

公開信息顯示，清華控股為清華大學全資子公司，注冊資本２５億元人民幣。該公司是清華

大學對外開辦企業的核心平台，間接控股紫光股份（深０００９３８）、紫光國微

（深：００２０４９）等上市公司。

清華大學間接持股的啟迪環境（深：０００８２６）發布公告並稱，劃轉完成後，四川能投

將通過清華控股、清控資產管理等合計持有啟迪環境７﹒９７％股份。（ｊｔ）



