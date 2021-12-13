【中經會－解讀】野村：樓市調控維持強硬，首季經濟料增２﹒９％

《經濟通通訊社１３日專訊》野村證券最新發布的報告指，中央經濟工作會議無疑將政策重

點轉向聚焦穩增長，但會議同時繼續重申「房住不炒」的表態，顯示嚴控房企的政策未見１８０

度轉變，仍然維持相對強硬；而「堅決遏制新增地方政府隱性債務」的提法亦顯得鷹派。

此外，去年中央經濟工作會議提出要「推動煤炭消費盡早達峰」，但今年會議改為「立足以

煤為主的基本國情」，顯示中央減碳思路的重要改變。而當局雖然繼續有提「共同富裕」，但並

未如之前在開首提及，顯示當局似乎稍為將焦點從再分配轉回到增長上。



＊明年一季度經濟增長料放緩至２﹒９％＊



報告認為，政策顯著放鬆的市場期望落空，中國在２０２２年的寬鬆政策將與大多數其他經

濟體形成鮮明對比。中央經濟工作會議未見更清晰的政策放鬆路線圖，預期內地增長放緩仍會持

續。

房地產行業惡化、防疫成本上升、出口態勢放緩以及冬奧會前後工廠關閉，中國經濟增長將

在明年春季進一步放緩，預計一季度ＧＤＰ同比增速為２﹒９％，二季度為３﹒８％。在這樣的

背景下，中央明年將採取更果斷的措施來遏製經濟下滑。同時，由於需求下降，多數原材料價格

已見頂，導致ＰＰＩ回落、ＣＰＩ溫和上升，因此野村預計通脹不會成為政策放鬆的障礙。

（ｌｃ）

