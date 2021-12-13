【中經會－解讀】交行金研：「七大政策」應對「三重壓力」

《經濟通通訊社１３日專訊》交通銀行金融研究中心發表報告指出，中央經濟工作會議首次

指出中國經濟發展面臨的「三重壓力」是需求收縮、供給衝擊、預期轉弱，強調明年經濟工作的

總基調是「穩字當頭、穩中求進」，針對「三重壓力」提出了「七大政策」和「五個認識」，將

繼續做好「六穩」「六保」，加大對實體經濟支持，防範化解重大風險。



＊明年赤字率３％，新基建投資力度加大＊



交行金研預計２０２２年財政預算赤字率將回到３％左右的正常水平，有助於增強財政政策

的可持續性。會議強調要適度超前開展基礎設施投資，預計將有大量「十四五」重點建設項目集

中落地，特別是對新基建的投資力度將加大，包括節能環保、城際交通、數字經濟、新能源、新

材料等基礎設施建設，科學有序推進碳達峰、碳中和，促進經濟社會高質量發展。預計未來將實

施新一輪減稅降費政策，重點降低中小微企業、個體工商戶、制造業的稅費負擔，提升微觀經濟

主體內生增長動能。



＊貨幣政策有向鬆調整空間＊



交行金研預計２０２２年，貨幣政策在穩健基調下仍有向鬆調整空間，將綜合利用降準、

ＭＬＦ和ＯＭＯ等日常操作，保持流動性合理充裕。同時有望更多地運用結構性工具，為支持實

體經濟的重點領域和薄弱環節提供精準導向。這其中既包括支小再貸款、煤炭清潔高效利用專項

再貸款、碳減排支持工具等結構性的增量工具，也包括結構性優惠利率、差別存款準備金率等結

構性的價格工具。

此外會議提出財政政策和貨幣政策「協調聯動」，同時強調「跨周期」和「逆周期」的宏觀

調控政策有機結合，這是關於宏觀政策有效實施做出的新的提法和要求。



＊「房住不炒」呈現出三亮點＊



房地產政策在「房住不炒」定位的基礎上呈現出三個亮點。一是提出「加強預期引導」，同

支持合理住房需求一起，將減少房地產政策在執行過程中存在的「矯枉過正」等偏差，預計仍將

重點滿足首套房、改善型需求等住房剛需。二是同時強調發展長租房和建設保障房，作為完善和

補充現有住房體系的兩個抓手。三是首提「促進房地產業良性循環和健康發展」，相比此前一貫

圍繞「房地產市場」的提法，不僅限於交易環節，還涵蓋了前端投資環節，延展到整個房地產行

業。這表明除了支持居民剛需外，還將合理支持房企的正常開發、並購及相應的貸款、發債需求

。



＊改革開放政策更加細致和具實操性＊



在去年所提「促進資本市場健康發展」基礎上，今年明確提出了要抓好要素市場化配置綜合

改革試點，全面實行股票發行注冊制。同時國企改革將進一步走向深水區，明確提出將穩步推進

電網、鐵路等自然壟斷行業的改革，這是國企改革中較為艱難的一環，側面表明國企改革進入最

後的攻堅階段。另一方面，將擴大高水平對外開放，強調推動制度型開放，落實好外資企業國民

待遇，吸引更多跨國公司投資，推動重大外資項目加快落地。



＊部分微觀政策和行業政策可能糾偏修正＊



微觀政策重點將在促進市場預期恢復。為了更好地推動市場預期改善，前期部分微觀政策和

行業政策可能會有一定程度的糾偏修正。例如，將防止運動式「減碳」對經濟運行帶來較大衝擊

，遵循經濟發展和產業轉型的客觀規律，循序漸進、有條不紊地推進「雙碳」工作。未來將落實

落細穩就業舉措，還可能對教培、互聯網等行業留足平穩過度的時間和空間，穩定市場預期，避

免對就業帶來衝擊。

提升制造業核心競爭力方面，去年提出解決「卡脖子」問題是解決「有和無」的問題，今年

提出的提升核心競爭力則是解決「有和優」的問題，這表明中央對於今後制造業的發展提出了更

高的要求。（ｃｔ）



