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13/12/2021 14:53

【中經會－解讀】交行金研：「七大政策」應對「三重壓力」

　　《經濟通通訊社１３日專訊》交通銀行金融研究中心發表報告指出，中央經濟工作會議首次
指出中國經濟發展面臨的「三重壓力」是需求收縮、供給衝擊、預期轉弱，強調明年經濟工作的
總基調是「穩字當頭、穩中求進」，針對「三重壓力」提出了「七大政策」和「五個認識」，將
繼續做好「六穩」「六保」，加大對實體經濟支持，防範化解重大風險。

＊明年赤字率３％，新基建投資力度加大＊

　　交行金研預計２０２２年財政預算赤字率將回到３％左右的正常水平，有助於增強財政政策
的可持續性。會議強調要適度超前開展基礎設施投資，預計將有大量「十四五」重點建設項目集
中落地，特別是對新基建的投資力度將加大，包括節能環保、城際交通、數字經濟、新能源、新
材料等基礎設施建設，科學有序推進碳達峰、碳中和，促進經濟社會高質量發展。預計未來將實
施新一輪減稅降費政策，重點降低中小微企業、個體工商戶、制造業的稅費負擔，提升微觀經濟
主體內生增長動能。

＊貨幣政策有向鬆調整空間＊

　　交行金研預計２０２２年，貨幣政策在穩健基調下仍有向鬆調整空間，將綜合利用降準、
ＭＬＦ和ＯＭＯ等日常操作，保持流動性合理充裕。同時有望更多地運用結構性工具，為支持實
體經濟的重點領域和薄弱環節提供精準導向。這其中既包括支小再貸款、煤炭清潔高效利用專項
再貸款、碳減排支持工具等結構性的增量工具，也包括結構性優惠利率、差別存款準備金率等結
構性的價格工具。
　　此外會議提出財政政策和貨幣政策「協調聯動」，同時強調「跨周期」和「逆周期」的宏觀
調控政策有機結合，這是關於宏觀政策有效實施做出的新的提法和要求。

＊「房住不炒」呈現出三亮點＊

　　房地產政策在「房住不炒」定位的基礎上呈現出三個亮點。一是提出「加強預期引導」，同
支持合理住房需求一起，將減少房地產政策在執行過程中存在的「矯枉過正」等偏差，預計仍將
重點滿足首套房、改善型需求等住房剛需。二是同時強調發展長租房和建設保障房，作為完善和
補充現有住房體系的兩個抓手。三是首提「促進房地產業良性循環和健康發展」，相比此前一貫
圍繞「房地產市場」的提法，不僅限於交易環節，還涵蓋了前端投資環節，延展到整個房地產行
業。這表明除了支持居民剛需外，還將合理支持房企的正常開發、並購及相應的貸款、發債需求


＊改革開放政策更加細致和具實操性＊

　　在去年所提「促進資本市場健康發展」基礎上，今年明確提出了要抓好要素市場化配置綜合
改革試點，全面實行股票發行注冊制。同時國企改革將進一步走向深水區，明確提出將穩步推進
電網、鐵路等自然壟斷行業的改革，這是國企改革中較為艱難的一環，側面表明國企改革進入最
後的攻堅階段。另一方面，將擴大高水平對外開放，強調推動制度型開放，落實好外資企業國民
待遇，吸引更多跨國公司投資，推動重大外資項目加快落地。

＊部分微觀政策和行業政策可能糾偏修正＊

　　微觀政策重點將在促進市場預期恢復。為了更好地推動市場預期改善，前期部分微觀政策和
行業政策可能會有一定程度的糾偏修正。例如，將防止運動式「減碳」對經濟運行帶來較大衝擊
，遵循經濟發展和產業轉型的客觀規律，循序漸進、有條不紊地推進「雙碳」工作。未來將落實
落細穩就業舉措，還可能對教培、互聯網等行業留足平穩過度的時間和空間，穩定市場預期，避
免對就業帶來衝擊。
　　提升制造業核心競爭力方面，去年提出解決「卡脖子」問題是解決「有和無」的問題，今年
提出的提升核心競爭力則是解決「有和優」的問題，這表明中央對於今後制造業的發展提出了更
高的要求。（ｃｔ）
　

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