《廣匯論勢－鄭廣復》英鎊１﹒３２支持力強，利率不變亦難影響

《廣匯論勢》本周可謂「超級央行周」，事關除加拿大央行之外，美國聯儲局、歐洲央行

（ＥＣＢ）、英倫銀行（ＢＯＥ）、瑞士央行（ＳＮＢ）及日本央行（ＢＯＪ）皆在本周召開貨

幣政策會議，其中ＳＮＢ、ＢＯＥ及ＥＣＢ將同在本周四公布議息結果。照我估計，除聯儲局傾

向宣布加快縮減買債計劃，以便可以更早加息之外，其餘央行將維持指標利率不變。今日先講講

英倫銀行。



＊通脹數據無阻聯儲局退市＊



聯儲局主席鮑威爾早前已表明，當局傾向提前「幾個月」結束買債計劃，我預期是３月份，

既然聯儲局有意提前結束買債計劃並已宣諸於口，即使反映上游成本的ＰＰＩ或下游消費者開支

的ＣＰＩ變幅如何偏離市場預期，甚或反映通脹壓力略為降低，我相信都不可能改變聯儲局的退

市部署。散戶投資者之所以經常發生虧損，是因為選擇接受市場的雜訊，而忽視了主導利率走向

的央行觀點。



＊金價站穩１８００美元難度高＊



６月１０日，當美國勞工部公布５月份通脹率升到５％時，市場反應劇烈，道指當天高見

３４７３７點後倒跌收市，並在其後６個交易日持續下挫，６月１８日低見３３２７１點後才重

拾升勢；至於被盲目視為抗通脹的黃金，當天亦在１９００美元受阻，其後反覆下跌，最低跌至

１６８４美元，目前大致在１７６５美元見支持並維持在該位以上波動。然而，目前美國通脹率

已達到６﹒８％，而聯儲局亦更加接近停止買債及加息時間，金價要站上１８００美元難度高！



＊支持加息委員打退堂鼓＊



ＢＯＥ在１１月維持利率不變後，行長具利即被市場形容為「不可靠的男朋友」。不過，本

周恐怕再次令「好息之徒」失望！在１１月份會議支持加息的委員Ｍｉｃｈａｅｌ

Ｓａｕｎｄｅｒｓ立埸有所動搖，他表示需要得到更多有關新變種病毒Ｏｍｉｃｒｏｎ的詳細資

訊後，才會決定在今次會議如何投票。根據《路透社》在１２月６至８日所做調查，２５名經濟

學家預期ＢＯＥ將在本周的議息會議維持指標利率在０﹒１厘，但有２１名預期會加息至

０﹒２５厘。至於英國面對的最大風險，１２名經濟學家認為是變種病毒，９名認為是高通脹，

其他則認為是貨幣緊縮政策及脫歐。



＊英國通脹率料逐步放緩＊



另外，在英國１０月份通脹率升至４﹒２％的１０年高位後，《路透社》最新調查顯示，經

濟學家預期英國通脹率將於明年初升至４﹒７％，第三季將會回落到３﹒９％，第四季更降至

２﹒７％。故經濟學家預期在加息０﹒１５厘後，明年５或６月加息０﹒２５厘，然後在第四季

再加０﹒２５厘。１２名經濟學家認為，明年英國經濟面對的最大增長風險是勞工市場緊絀及薪

酬上升，５名認為是較預期更快的經濟增長。不過，現時英國面對Ｏｍｉｃｒｏｎ對經濟前景構

成不確定，都我認為ＢＯＥ就算準備加息亦不會選擇在今次會議執行。



＊鎊匯未必受議息結果打擊＊



不過，英鎊匯價未必因ＢＯＥ維持利率不變而大跌。英鎊兌美元自１１月３０日以來多次跌

穿１﹒３２００，但至今從未收低於該位，再看看江恩正方形，１﹒３２１０位於１８０度水平

角，由此可以預期，英鎊兌美元在１﹒３２００有強力支持，且甚有可能反彈至１﹒３６００附

近，即約今年６月以來的跌浪反彈３８﹒２％水平。若然跌眼鏡，英鎊跌穿１﹒３２又如何？那

就很可能要跌到１﹒２８１０附近才有支持，但我認為短期可能性不大。

《經濟通資深市場分析師 鄭廣復》



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