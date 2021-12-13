《海納智見－荀玉根》明年中國資本市場展望：曲則全，枉則直

《海納智見》我們在１９年初時提出中國長期股權投資時代正在到來，在基本面和資金面改

善的驅動下Ａ股有望迎來類似１９８０年代後美股的長牛。當然事物的發展是一個波浪式前進、

螺旋式上升的過程。因此我們在１９年初時也指出，從小的牛熊週期看，本輪Ａ股牛市或將持續

三年，萬得全Ａ指數今年有望實現歷史罕見的年線三連陽。展望２０２２年，通脹高位和盈利週

期性回落的雙重擾動下，Ａ股或將迎來長牛中的整固。這並不改變中國長期股權投資時代的大趨

勢，短期的波折是積蓄長期上漲的動力，正如《道德經》中所述：「曲則全，枉則直」。



２０１９年初以來我們多篇報告，討論當前中國類似於１９８０年代的美國，經濟轉型的大

幕已經拉開，股權投資時代徐徐展開，背後的核心驅動力源於產業結構升級將帶來企業ＲＯＥ的

抬升，以及投資者資產配置結構向股市遷移。具體來看，目前中國產業轉型升級已經在三個方面

具備堅實的基礎，包括人力資本、政策支持、以及技術的積累。

同時中國居民和機構投資者的資產配置也呈現偏向權益的趨勢。綜合來看，在Ａ股ＲＯＥ中

樞上移和資產配置轉向權益的雙重驅動下，中國長期股權投資時代正徐徐展開。從本輪牛市的走

勢來看，Ａ股長牛慢牛實際已有跡象。類似１９８０年後美股，未來Ａ股形態有望迎來低波動的

牛長熊短，但這並不意味著沒有波動。中國一輪經濟短週期，即庫存週期是３－４年，結合過去

美股和中國房市長牛走勢，未來Ａ股長牛中的回撤可能也是３－４年出現一次，背景可能是投資

時鐘處於滯脹階段。



２０１９年開啟的這輪牛市已經歷三年上漲，展望２０２２年，通脹高位和盈利週期性回落

的雙重擾動下，Ａ股或將迎來長牛中的休整，是蓄勢的階段。

第一個擾動是通脹的壓力。從時間維度看，通脹上行週期還未走完，漲價仍是宏觀維度關鍵

字之一，一是全球經濟復甦推動國際定價的大宗商品價格上行，中國面臨輸入型的通脹壓力，二

是明年豬週期上行或推高國內ＣＰＩ。第二個擾動是盈利的週期性波動。２００２年以來五輪Ａ

股的ＲＯＥ上升週期平均持續６－７個季度，本輪ＲＯＥ於２０年第二季見底，２０年第三季開

始回升，預計將於明年首季見頂，之後通脹週期將步入後期，屆時Ａ股ＲＯＥ下行壓力加大。我

們預計明年全年股市的預期收益率難以再現１９－２０年的輝煌，但１１月中旬以來我們一直強

調跨年行情仍值得期待，背後有三大邏輯：第一，宏觀政策寬鬆，從寬貨幣走向寬信用，地產政

策積極微調；第二，Ａ股ＲＯＥ有望回升至２２年首季，支撐牛市繼續；第三，歷史規律來看，

１１月－３月是躁動行情的窗口期。



我們認為今年歲末年初行情中結構會更加均衡，重點關注低估的大金融、高景氣的硬科技、

消費。展望２２年，預計國際定價的大宗商品價格將上行，生豬價格反轉或出現在明年二季度附

近，銅、原油、生豬產業鏈將是明年的結構亮點之一。



大宗商品價格上行，有色、原油板塊基本面將受益。本輪２０年７月開始的豬價下行週期中

，養殖戶深度虧損，畜禽養殖行業盈利大幅下行。結合養殖戶虧損情況和能繁母豬存欄量變化，

我們判斷豬價低點可能出現在明年的二季度附近，生豬養殖行業將直接受益。２０２０年初新冠

疫情導致接觸式的消費服務行業嚴重受損，隨著疫情逐漸得控，消費服務業也有望迎來更廣泛的

復甦。目前餐飲和酒店復甦程度已經較高，航空、機場和旅遊未來復甦的空間更大。

《海通國際Ａ股首席策略分析師 荀玉根》



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