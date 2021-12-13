《全球視野－胡一帆》「老朋友」會助推中美關係嗎？

《全球視野》中國國家主席習近平和美國總統拜登於１１月１６日舉行視頻會晤。這並不是

兩位領導人首次見面。實際上，兩人情誼回溯到就任最高領導人之前，拜登２０１１年赴四川的

參訪。習近平主席在開場白中稱拜登為「老朋友」，這與特朗普時期針鋒相對的中美關係明顯不

同。

不過，儘管兩人過去交情不錯，但期望中美兩國變得友好還是不太現實。雙方在一系列問題

上存在分歧，從科技主導地位到太平洋的領土主張。兩國國內的民族主義動態也使雙方難以軟化

立場，尤其是在中國經歷重要的政治轉型以及美國２０２２年舉行中期選舉的情況下。

不過，這並不意味著中美關係會惡化，進而損及雙方的經濟發展或金融市場。雙方有望做到

管控分歧、求同存異，這意味著部分地緣政治敏感區域的情緒可能轉好。



＊會談艱難，但氣氛融洽＊



談話提到了諸多議題，既有一定的共識亦有爭議性事項。最大的正面進展是雙方都希望兩國

關係健康發展，減少對分歧的關注並加強合作。雙方還同意在氣候問題上進一步合作。

對投資者而言，貿易領域是最受關注的議題。兩國在貿易政策和策略上存在分歧，但承諾確

保公平健康的競爭以及中美關係平穩發展。美國可能通過關稅豁免程式降低部分關稅，但也可能

對受政府支援的部分中國商品加征關稅。拜登可能在緩解產品嚴重短缺及平抑高通脹的考量上放

鬆貿易限制。

與此同時，中國在履行第一階段貿易協定進口配額方面較去年有所進展，但鑒於１至９月完

成了全年目標的４３％左右，今年達成目標的可能性較小。從採購清單上的商品來看，１至９月

美國對中國的出口額達７６０億美元，高於２０２０年同期的５６０億美元。在會晤中，雙方皆

未提及貿易協定，但就對方的貿易策略頗有微詞。

應對氣候變化依然是具共同利益的領域。近期兩國政府承諾在一系列氣候行動上開展合作，

令全球感到意外，這包括減少二氧化碳和甲烷排放以及解決非法砍伐問題。綠色轉型提速可能成

為放鬆壁壘的動因，從而加快相關能源部門的技術轉讓。

總體而言，我們預計拜登將遵循傳統的外交路線（相較於特朗普），因此未來不太可能出現

實質性突破亦或是重大衝突，而是保持雙方都可接受的狀態。如果兩國關係出現突破，比如放鬆

關稅或技術限制，受到衝擊的行業（比如中國的半導體和部分綠色科技領域、美國的汽車行業和

農業）可能將受益。人民幣也可望見到資金流入。

地緣政治緊張局勢確實蘊藏著部分機會，尤其是在中國尋求自主創新的領域，比如半導體製

造和其他先進技術。總體而言，我們預計智慧財產權保護將進一步完善，以鼓勵創新並保護國家

安全。中美競爭也有利於部分新經濟領域。

《瑞銀財富管理亞太區投資總監及宏觀經濟主管 胡一帆》



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