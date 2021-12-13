【人行操作】人行１００億逆回購利率持平，今零投放零回籠

《經濟通通訊社１３日專訊》人民銀行公布，今日進行１００億元（人民幣．下同）７天期
逆回購，中標利率持平２﹒２％；連續９日百億元逆回購。公開市場今日零投放零回籠。
公開市場本周共５００億元逆回購到期，周一至周五逆回購到期規模均為１００億元，周三
還有一年期９５００億元ＭＬＦ到期。（ｃａ）
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