【大國博弈】美澳日擬出資建太平洋地區海底電纜，誓撼中國影響力

《經濟通通訊社１３日專訊》為尋求對抗中國在太平洋地區不斷上升的影響力，據《路透》
報道，美國、澳洲和日本昨日（１２日）表示，他們將共同出資建造一條海底電纜，為瑙魯（諾
魯）、基里巴斯和密克羅尼西亞聯邦這三個太平洋效果提供更快的互聯網接入。聯合聲明稱，海
底電纜計劃將幫助上述三個小國提高經濟增速，推動發展機會，及盡早從新冠疫情的嚴重影響中
恢復。三個盟國沒有說明該項目的成本金額。（ｗｌ）
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