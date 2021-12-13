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即市新聞

13/12/2021 14:10

【聚焦人幣】管濤：拓境內購匯對外投資渠道，避人幣匯率過度升值

　　《經濟通通訊社１３日專訊》今年前１１個月，美匯止跌反彈６﹒６％；但與此同時，人民
幣匯率中間價亦逆勢累漲２﹒３％。中銀證券全球首席經濟學家、中國前外管局國際收支司司長
管濤最新表示，今年人民幣升值更多反映了市場供求的力量，而如何避免匯率過度升值，是當前
人民幣匯率預期管理和調控的主要任務。他在自己的公眾號發文表示，有序拓寬境內購匯對外投
資渠道是穩匯率的重要抓手。
　　他建議，對於已經雙向開放的金融交易，取消政策歧視，允許客戶自主選擇在在岸還是離岸
市場完成本外幣兌換。引導境內外匯指定銀行和中國外匯交易中心系統（ＣＦＴＥＳ）改進服務
，增強在岸市場對客戶的吸引力。同時完善ＱＤＩＩ、ＱＤＬＰ、ＱＤＩＥ管理，建立常態化額
度審批機制，支持相關機構從境內購匯對外投資，鼓勵其利用境內外匯市場進行匯率風險對衝管
理。

＊利用部分ＱＤＩＩ額度為境內投資者提供直投渠道＊

　　另外，還可允許取得ＱＤＩＩ資格的境內券商與境外券商合作，利用部分ＱＤＩＩ額度，按
照一定要求，為符合條件的境內投資者提供直投渠道，更好滿足風險偏好多元化的對外證券投資
需求。他並提議，應鼓勵金融機構改善服務，改進跨境資金池管理，幫助企業提高外匯資金使用
效率，減輕匯差利差對企業本外幣資產擺布的影響。還需繼續深化匯率市場化改革，增加匯率彈
性。
　　以今年首十一月計，ＣＦＥＴＳ人民幣匯率指數累計上漲８﹒４％，人民幣成為比美元更強
的世界強勢貨幣。（ｗｌ）

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