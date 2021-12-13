【大國博弈】習近平周三與普京視像通話，此前Ｇ７會關注中俄問題

《經濟通通訊社１３日專訊》中國外交部發言人華春瑩今日宣布，國家主席習近平將於周三

（１５日）在北京同俄羅斯聯邦總統普京舉行視頻會晤。

七國集團（Ｇ７）外長與發展部長會議１２月１０至１２日在英國利物浦舉行，會議關注中

國和俄羅斯問題。會後聲明警告，若俄羅斯侵略烏克蘭，將付上沉重代價。聲明又提到關注中國

的「經濟脅迫手段」，並討論到香港、新疆、南海及台海等問題。（ｗｌ）

