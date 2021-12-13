【大國博弈】美國再以涉疆問題制裁中國，外交部：必將堅決回擊

《經濟通通訊社１３日專訊》美國國務院表示，新疆維吾爾自治區政府原主席雪克來提．扎

克爾、代主席艾爾肯．吐尼亞孜及現任副主席、公安廳廳長陳明國等人，在新疆嚴重侵犯人權，

對他們實施制裁，他們與直系親屬被禁止進入美國。

在北京，中國外交部發言人汪文斌表示，美方基於謊言和虛假信息，再次以所謂新疆人權為

由對中方的有關人員和實體實施制裁，這嚴重干涉中國內政，嚴重違反國際關係基本準則，也嚴

重損害中美關係。中方對此堅決反對，予以強烈譴責。我們敦促美方立即撤銷有關的錯誤決定，

停止干涉中國內政、損害中方利益的言行。如果美方執意妄為，中方必將採取有力措施予以堅決

回擊。

美國上周五（１０日）還以新疆人權狀況為理由，制裁包括中國人工智能軟件公司商湯

（０００２０）在內的個人及實體，將其列入「軍工企業」名單，實施投資限制。對此，汪文斌

批評美國基於謊言和虛假信息，對新疆有關人員和機構實施制裁，指如果美方執意妄為，中方必

將採取有力措施予以堅決回擊。

商湯集團（０００２０）今日宣布延遲香港上市及退回申請股款，將刊發補充招股章程。消

息指商湯冀最快今年底前完成ＩＰＯ。（ｗｌ）

