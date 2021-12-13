【ＦＯＣＵＳ】烏克蘭危機與北京冬奧

【ＦＯＣＵＳ】以下故事只是虛構，如有雷同實屬巧合：２０２２年２月４日，北京冬奧終

於開幕。然而幾乎是在同一時間，北約宣布啟動烏克蘭的成員國申請程序。因為美國及其核心盟

友外交抵制冬奧，中俄領袖現在無法憑借冬奧的時機，與相關國家展開交涉。遠在白宮的美國總

統拜登與他的外交及軍事團隊，此刻則齊聚戰情室觀看中俄的好戲。

俄羅斯總統普京現在似乎只有兩個選項：一是啞忍至２０日冬奧結束後，但如此一來生米可

能已經煮成熟飯﹔二是立即在親俄的烏東地區採取軍事吞併行動。但此舉既破壞了冬奧期間不得

開戰的聯合國協議，又可能導致西方運動員即場杯葛賽事，令冬奧不歡而散。雖然決策很困難，

底線卻很清楚：烏克蘭局勢對於普京而言不容有失。



＊利用冬奧為北約東擴闖關＊



烏克蘭首都基輔距莫斯科僅８００公里，烏克蘭加入北約，等同置俄國首都於北約部隊的眼

皮之下。換言之，拋開國族之間你爭我奪的是非對錯，基輔的動向會對俄羅斯人的安全狀況產生

心理影響。如果普京對此無動於衷，俄羅斯鷹派難免擔憂克宮無力穩定國家安危……

以上文字雖為虛構，但縱觀近期美俄領袖視像峰會前後一系列局勢發展，如果烏克蘭危機遲

遲未能解決，現實與虛構「雷同」的可能性就會上升。美國及其五眼或歐洲核心盟友，既已外交

杯葛北京冬奧，就不排除會放開手腳在北約東擴問題上作終極「闖關」，同時利用冬奧來制約俄

羅斯的反制力度。



＊完成東西歐封鎖線＊



把烏克蘭納入北約，對於在外交領域長期經營歐洲的拜登及其助手布林肯來說，有著無可比

擬的吸引力：美國將得以依托立陶宛、波蘭、烏克蘭等東歐盟國，從波羅的海到黑海建立一條分

隔東西歐的北約封鎖線，既可阻止德法等歐陸大國與俄羅斯漸行漸近，又可截斷中國一帶一路的

歐洲路段，成為自阿富汗撤軍亂局後，拜登在中期選舉前交出的最亮麗外交成績單。

對於美國來說，最難判斷的是北京的取態。內地電影《長津湖》的播出就提醒了一個事實：

麥克阿瑟當年跨過三八線時，根本沒有想過中國軍隊敢渡過鴨綠江。大半個世紀後，當北約越過

基輔這條線，而冬奧又被「踢場」時，北京會否怒而揮軍橫渡台海？這就解釋了何以近幾個月來

，美軍及其亞太盟友在台灣周邊持續舉行規模和頻率空前的軍演。因為只有規模夠大、頻度夠高

，才有機會測試出解放軍是否真正具有武力攻台的實力，以及這種實力能夠在與美國為首的高強

度軍事對抗中持續多久。



＊北約東擴與台海互動＊



也只有明白到北約東擴與台海局勢具有某種互動關係，才能解釋何以歐洲各主要國家紛紛派

主力軍艦前來南海參加軍演，因為這些國家在決定是否支持北約東擴時，必須先行了解美日印澳

四國，或是ＡＵＫＵＳ（澳英美）三國，能否在軍事對抗中真的壓倒中國。這也就可以進一步解

釋，中俄兩國為何會以組建聯合艦隊這麼強烈的結盟方式，穿越日本津輕海峽作為回答。

也只有這樣才能解釋，為何北京明明不可能在冬奧前後對台動武，但美、日、澳三國和台灣

的高官、政客卻於近日接力對北京喊話：如果北京武力攻台，就會在經濟上被困死，在軍事上被

圍攻，甚至引發第三次世界大戰。這番喊話可以被理解為，北京在與俄羅斯採取任何協同行動時

，必須三思可能招致的嚴重後果。



＊如果拜登腳軟怎麼辦？＊



球最後傳回普京手中，他顯然希望在冬奧召開前盡快解決烏克蘭危機。在與拜登召開視像峰

會前，他甚至專程訪問了印度。的確，在美俄之間做中間人，有誰比印度總理莫迪更能勝任？有

了莫迪幫忙傳話，普京和拜登就有了時間，重新考量一下烏克蘭的版圖，看看在美俄峰會上可做

甚麼利益交換。

會場外，北京肯定已經預演過了各種可能，無論是最好還是最壞的情況，都已做好了對等回

應的預案。至於歐陸大國，單從法國拒絕抵制冬奧和德國的審慎立場，也可以感受到一種欲置身

事外的疏離。急的是那些緊跟美國的小盟友：如果拜登腳軟的話，他們怎麼辦？

（經濟通通訊社 范強）

