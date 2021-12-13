【大國博弈】英國外相卓慧思：Ｇ７關注中國經濟脅迫行為

《經濟通通訊社１３日專訊》七國集團（Ｇ７）外長與發展部長會議１２月１０至１２日在

英國利物浦舉行。東道主英國外交大臣卓慧思１２日稱，Ｇ７對於中國的「脅迫式」經濟政策感

到擔憂，並討論到香港、新疆、南海及台海等問題。

卓慧思在會後表示，希望與同樣愛好自由的民主國家，建立投資和經貿聯繫。

中方多次強調涉疆、涉港和涉台事務純屬中國內政，不容任何外來干涉，又反問有些人無端

指責中國經濟脅迫論，有什麼依據。（ｃａ）



