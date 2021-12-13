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13/12/2021 10:54

【大國博弈】美擬限制對華出口敏感產品，華外交部：破壞貿易規則

　　《經濟通通訊社１３日專訊》美國商務部長雷蒙多９日稱華府擬在２０２２年與亞洲國家簽
署一個「非常強大」的經濟框架協議，聚焦在供應鏈、出口管制的協調，以及人工智能標準等。
　　對此，中國外交部發言人汪文斌１０日表示，全球產業鏈供應鏈的形成和發展，是市場規律
和企業選擇共同作用的結果。中國作為全球最具活力和潛力的經濟體，一直積極維護全球產業鏈
供應鏈穩定，堅定不移推動構建開放型世界經濟。
　　據彭博社１０日報道，雷蒙多９日在該媒體舉辦的一場圓桌會議上稱，亞洲國家對美國重新
參與區域事務的需求極高，目前拜登政府設想的是「一種關於新經濟的新型經濟架構」，希望「
明年初、明年第一季正式啟動這個進程」。
　　她稱框架會是「靈活的」，一些國家可能不會簽署加入框架中的所有項目。她說，美國的目
標不僅是讓日本、新加坡、澳洲和新西蘭等已發展國家參與，還要讓馬來西亞、越南和泰國等新
興經濟體參與。
　　根據雷蒙多的描述，新型經濟框架將特別關注半導體等關鍵產品的供應鏈，目標是“圍繞供
應鏈開展強有力的長期合作”，從而解決生產商和用戶之間缺乏協調的問題。她提到，上述新型
經濟框架還包含協調出口管制，以限制向中國出口「敏感產品」。此外，雷蒙多表示，新的經濟
框架將嘗試為人工智能和網絡安全制定「技術標準和規則」。（ｃａ）
　

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