【專訪】陶冬：德國新政府內政上力圖改變，外交上暫保留前任風格

《經濟通通訊社１３日專訊》中間偏左溫和派的社民黨、環保主義至上的激進的綠黨以及信

奉自由主義的自民黨的執政聯盟，上月達成聯合組閣協議，現任副總理兼財長朔爾茨正式接任德

國總理，並在１２月初宣誓就職，結束默克爾長達１６年的執政。

瑞信大中華區私人銀行副主席陶冬接受《經濟通通訊社》專訪時表示，基於這個政治理念迥

異的聯盟的政策立場，在執政過程中間出現不同的聲音並不出奇，甚至執政聯盟能夠維持多久也

是未知數。

新政府推出了長達１７７頁的執政聯盟協議，為德國未來四年的政策立場定下了基調。陶冬

認為，他們在內政上力圖尋求改變，處理默克爾政府的政治遺產；在外交上則暫時保留前任的風

格。新政府的重中之重在應付氣候危機，他們認為氣候危機正威脅著「自由、繁榮和安全」，因

此新政府出台的每一條法律都必須從氣候角度進行審核。



＊陶冬：德堅持棄煤政策，鼓勵新能源發電＊



陶冬指，德國新政府堅持前政府的棄煤政策並希望最快於２０３０年徹底實現去煤化。屆時

德國將實現新能源發電，覆蓋８０％用電需求的初步目標。同時通過法律和補貼讓所有新建的商

業建築和民宅安裝上太陽能發電板。新政府通過稅務豁免鼓勵企業投資環保項目，快速邁向數字

化時代。來自於持自由主義立場的自民黨指出，新政府的目標是在全德範圍內覆蓋光纖以及最新

的移動通訊標準，醫療、教育加快電子化進程。

另外，政府鼓勵數碼化的初創企業、鼓勵發展世界一流的科技企業。新政府打算把最低工資

從現在的每小時９﹒６歐元提高到１２歐元，兼職工人的工資上限從原有的每月４５０歐元提高

到５２０歐元。政府計劃每年建造４０萬套住房遏制房租上漲；德國傳統的３級╱５級稅收制度

在未來將會被逐步取消；加強婦女的工作能力和收入水平；提高免稅額。



＊陶冬：外交仍有很大不確定性＊



陶冬又指，新政府將繼續重視德法盟友關係，同時重視通過歐盟平台發揮影響力推進歐洲戰

略自主。政府把德俄關系定性為「深層和多樣化」，尋求全面和穩定的雙邊關係，願意維持建設

性的對話。陶冬認為，德國如何處理與歐盟之間的關係、處理難民問題、調整對俄羅斯政策都有

很大的不確定性。

