《融天納地－溫天納》若減息，不同產業影響會如何？

《融天納地》近期市場一直討論內地減息降準的問題，不過，筆者認為內地短時間內出現結

構性減息的機會或大於全面減息。當然，減息對樓市、股市、物價均有直接或間接影響，首先、

減息將降低居民信貸成本，促使房貸利率下調。因目前內地房貸合同已幾乎全部改為ＬＰＲ定價

，ＬＰＲ下調後，房貸利率將出現下調。與此同時，減息後，利率中樞水準下降，資產價格有上

升的趨勢，家庭的資產配置機會更多，從通脹角度看，減息之後存在通脹的潛在壓力。不過，若

觀察今年通脹形勢，物價水準上升的趨勢仍屬平穩，不會對居民生活產生明顯影響。



在資本市場領域，受減息影響最直接的將是債券市場，收益率下降會令持有債券型基金的投

資者受益。另對股市而言，減息有助於提升個別股份的估值，從而間接刺激股價，同時降低直接

和間接融資成本，有利於企業的生產經營和經濟增長速度企穩。不過，全面減息將刺激通脹維持

在高位，可能會助推通脹保持較高水準。



針對房地產市場，若嚴監管政策不出現放鬆，房地產就很難受益於減息。在目前的情形下，

減息對房地產市場的影響可能偏向中性。不過，回顧近期監管對房地產市場多次表態，隨著中央

一系列有利政策的發布，房地產市場的預期出現改善。從這一次降準看，貨幣政策會逐漸寬鬆，

有利於保護合理購房者的需求，但依然不會大水漫灌，房地產市場有望見底回穩。最近人行等部

門密集表態，市場期待出現有利於信貸回歸正常的表現。整體而言，市場房貸逐漸向穩定的方向

發展。整體市場平穩，一方面信貸不會過於緊張，亦不會再現寬鬆。始終，大升和大跌都不屬良

性循環。



概括而論，內地今年貨幣政策依然是以結構性政策工具為主，總量工具為輔。在經濟穩增長

、結構調整和「雙碳」目標的方向下，趨勢將延續至明年。未來結構性貨幣政策工具出台的機會

增加，定向支持特定的經濟目標，拉動經濟發展穩中求進。

《資深投資銀行家、中國人民大學講座教授 溫天納》



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